Por Agencias

Tijuana, Baja California.- Un hombre murió y otro resultó lesionado -integrantes de una agrupación musical- luego que fueron atacados a balazos la madrugada del domingo, en una fiesta que se realizaba en un salón de eventos sociales de la colonia Ciudad Jardín, en la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, informaron fuentes policiales.

Precisaron que las vícitmas de la agresión son miembros del grupo Reacción, quienes amenizaban el evento, cuando el festejado de la reunión presuntamente los atacó con un arma en el establecimiento El Roble, ubicado en la calle Del Roble.

Elementos de la policía municipal localizaron sin vida al Arturo, vocalista del conjunto, mientras que el músico Raúl, de 24 años, recibió atención médica en el lugar, pues tenía una herida de bala.

Paramédicos trasladaron al joven a un hospital, donde su condición se reportó como estable.

Se dio a conocer que el presunto agresor, identificado como el cumpleañero de aproximadamente 25 años, habría realizado inicialmente disparos al aire pero después dirigió el arma contra los artistas en repetidas ocasiones.

En el lugar fueron localizados casquillos percutidos de arma corta, por lo que el área fue acordonada por las autoridades, mientras agentes de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para dar con el responsable. (La Jornada).