Por Agencias

Ciudad de México.- Durante una reunión con los 61 alcaldes de las poblaciones con mayores problemas de inseguridad y violencia en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció ampliar los recursos en programas sociales y realizar mayores obras de infraestructura para atender las causas que generan la inseguridad en esas ciudades, informó el titular del Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal de la secretaría de Gobernación, Armando Quintero.

Sheinbaum convocó a los ediles de todos los partidos para abordar plantearles un conjunto de acciones que refuercen la atención a las causa de la violencia en estos ayuntamientos. Al encuentro llegaron alcaldes de Ciudad Juárez, Tijuana, Ecatepec, Acapulco, Uruapan y Monterrey, entre otros.

Quintero explicó que el gobierno federal financiará luminarias, preparatorias, pavimentación de calles y construcción de senderos seguros entre otras acciones que prioricen las acciones de gobierno en previsión del delito. (Alonso Urrutia y Emir Olivares/La Jornada).