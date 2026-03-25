Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el ex mandatario mexicano Felipe Calderón “es asesor” de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien recientemente declaró que México “está peor que nunca” por la violencia.

La jefa del Ejecutivo destacó este martes que contrario a lo dicho por la funcionaria española (de derecha) hay resultados positivos en materia de seguridad en su administración.

“¿Saben quién es el asesor de esta mujer? Felipe Calderón, pues qué va a decir. ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco, Calderón y ella? Está como (Roberto Gil Zuarth (PAN) que ayer en Fox News dio unas cifras de extorsión que quién sabe de dónde sacó, que ‘ha aumentado la extorsión’, quién sabe. Primero, ¿Qué hacen en Fox News allá, en Estados Unidos? Para empezar. O sea, ¿quieren ganar votos allá? Pues, si van a competir aquí, ¿no? ¿Qué hacen en los medios de comunicación de Estados Unidos?”, cuestionó la mandataria.

Afirmó que la postura de Díaz Ayuso es de carácter ideológico. “Su asunto es ideológico contra nosotros, y están aliados con Felipe Calderón allá, con la derecha mexicana. Pues, ¿qué esperan que digan?”.

Criticó que sus opositores no reconozcan el trabajo en materia de seguridad. “No lo quieren aceptar. Nadie, ni los medios comerciales, la mayoría, con su excepción, aceptan que bajaron los homicidios. Ah, y si llegan a aceptar que bajaron los homicidios, dicen, es ‘por la presión que ejerce Estados Unidos contra la Presidenta’”. (Emir Olivares y Alma E. Muñoz/La Jornada).