Por Agencias

Ciudad de México.- Un total de 15 personas fueron detenidas por la posible reventa de boletos, y dos mujeres más por la probable comercialización de droga, como resultado del dispositivo de seguridad y vigilancia “Estadio Seguro”, implementado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el encuentro de futbol entre México y Portugal, en el estadio Ciudad de México, en Coyoacán.

Del total de los aprehendidos por reventa, 13 son hombres y dos mujeres, entre ellos tres menores de edad, a quienes, tras una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales, se les aseguraron tres boletos que presuntamente ofrecían a un precio superior al autorizado en taquillas.

Posteriormente, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente. De acuerdo con información de la dependencia, seis de los detenidos cuentan con antecedentes por la misma falta.

En una acción distinta, durante los recorridos de vigilancia, los uniformados detectaron a dos mujeres que intercambiaban bolsas con hierba verde y seca. Tras una revisión, les aseguraron 21 dosis de aparente marihuana, además de dos bolsos y dinero en efectivo.

Las mujeres, de 22 y 52 años de edad, fueron informadas de sus derechos y trasladadas, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

El operativo se mantuvo hasta el término del evento y el desaforo total de los asistentes, mientras que elementos de la Subsecretaría de Tránsito realizaron labores para agilizar la circulación en las avenidas aledañas al recinto. (Nayelly Ramírez Bautista/La Jornada).