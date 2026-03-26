Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Será por los vahídos (desmayos momentáneos) que dice le vienen en las sesiones, o por inútil y cerebro “chiquito”, pero el diputado local Ismael García Cabeza de Vaca no da una.

Lo obligaron a ir a las sesiones y a presentar iniciativas -y no mandarlas por correo-, pero es como pedirle peras al olmo.

Lástima es lo que ha dado el legislador con fama de pornógrafo, como la trapeada que le dieron sus colegas de Morena y aliados en la sesión de este martes 24 de marzo.

Pedía “gestionar ante la federación con carácter de urgente los apoyos necesarios para la siembra de granos en la totalidad de la superficie estimada para el estado”, algo que le demostraron, ya tienen en marcha los gobiernos federal y estatal.

La verdad es que nunca el partido azul había tenido una representación tan pobre en el Congreso de Tamaulipas. Entes cohibidos, falta de discurso, miedosos al micrófono y, sobre todo, que presentan iniciativas que son verdaderas ocurrencias que no sostienen en discusión.

Tanta es la pobreza que no hacen debate.

Ismael no sabe hablar en público -menos Don Vicente-, no elabora sus iniciativas, se las preparan los asesores y, las que presenta, por lo general son refritos y plagios que agarra de otros congresos o de sus compañeros.

En lo que va de 2026 ha presentado 16 “puntos de acuerdo” de los cuales no le han aprobado ninguno. Pide cosas o situaciones ya atendidas.

Por eso se le conoce como el diputado de los exhortos inútiles y “refritero”.

En diciembre de 2025 el diputado Alberto Moctezuma Castillo denunció que Ismael presentó como propia una iniciativa para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad que él, Moctezuma, había impulsado desde semanas atrás. De mentiroso no lo bajó.

Otra colega, Magaly Deandar, ha señalado al señor García como copión y refritero, roba iniciativas.

Sus colegas de bancada son Gerardo Peña Flores, Marina Ramírez Andrade, Patricia Saldívar Cano, María del Rosario González Flores, Vicente Verástegui y el único de mayoría, José Schekaiban.

Por lo general solo van de vacaciones -cuando asisten- a Palacio Legislativo para no aburrirse entre semana en sus ranchos o residencias.

En la elección de 2024, de 22 distritos, el PAN perdió en 21 y solo ganó el 22 de Tampico. El resto son diputados conocidos como “cero votos”, que van en lista plurinominal.

La minibancada está integrada por siete que, según el relanzamiento del partido, al abrir las candidaturas a la ciudadanía, no irían a reelección. Son poco productivos.

En el olvido quedó el ejemplo de diputados azules de combate que defendían sus iniciativas, que investigaban y no “copiaban”, como Luis Chapa Castañeda, de la legislatura 64; Francisco García Lozano y Jorge Angel Camargo, de los años ochentas, que hicieron historia en debates con gente de izquierda como Rodrigo Pérez Guevara y Elpidio Tovar de la Cruz.

Otros panistas de leyenda son Luis Alonso Mejía, Gelasio Márquez Segura y Rafael Orozco Domínguez, que no hacían uso de ocurrencias para decirse los diputados más productivos de la historia de Tamaulipas.

Fue época de otros grandes tribunos como Bruno Alvarez Valdez y José “Tribilín” de la Paz Bermúdez, que defendían sus ideas y proyectos aparte de su filiación partidista. Oradores o no, dominaban la palabra hablada.

De medio pelo otros panistas como Ramiro Salazar Rodríguez, María Doris Hernández, Angel Sierra Ramírez, Ubaldo Guzmán Quintero, Alejandro Galván Garza, Teresa Aguilar y Pedro Granados Ramírez.

Mediocres de plano los azules que hoy integran la bancada al lado de su líder Ismael García. Son la vergüenza del panismo ortodoxo que actúa por principios y no por billetes e intereses.

En fin, es asunto de los dirigentes que no se atreven a dar un jalón de orejas a la paupérrima representación que tienen en el Congreso. Mientras sigan presentando ocurrencias como iniciativas, sus “exhortos” y puntos de acuerdo terminarán en el basurero.

Mucha ocurrencia, poca eficiencia, pose en tribuna y nulo producto legislativo es lo que caracteriza a los panistas. Solo falta que levanten la mano para alcanzar la reelección y estar al lado de Sofía García Leal en la siguiente legislatura.

Por cierto, el PAN nacional autorizó la convocatoria (invitación le dicen ellos) para proponer candidatos a diputados en Coahuila, elección del próximo 7 de junio. ¿Democracia?. No, dedazo.

Aunque invitan a los ciudadanos a registrarse, la convocatoria va más bien dirigida a los militantes. Hay una serie de requisitos que el Consejo Político Nacional tiene que autorizar a los libres. No convencen en Tamaulipas mientras la renovación del CDE se haga por voto directo.

Siguiendo con los partidos, comenzaron a impugnar las multas que les aplicó en INE en las sucursales de Tamaulipas. No quieren pagar el billetillo.

Por cierto, la fiscalización arrojó que el Partido del Trabajo “olvidó” registrar en tiempo real 370 operaciones por 14 millones de pesillos, durante las campañas del 2024.

Sacaron billetes ¿Ceniceros o Arcenio? Por miles de las cuentas del partido sin que se sepa el destino, que no está comprobado. Seguiremos informando.