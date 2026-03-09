Por Agencias

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el aumento de los precios del petróleo relacionado con la guerra y lo vio como un «pequeño precio a pagar» por eliminar la «amenaza» del programa nuclear de Irán.

«Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡SOLO LOS NECIOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!», escribió en su plataforma Truth Social.

El barril de petróleo WTI, referencia estadunidense del mercado, superó el domingo los 100 dólares, un precio que no se veía desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Medio Oriente.

Dicha situación se debe a que el pasado sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron una serie de ataques en contra de Irán, en los cuales murió el líder iraní, Ali Jamenei.

Irán por su parte, respondió los ataques e impuso un bloqueo en el estrecho de Ormuz, el cual ha provocado que más de una centena de buques se encuentren varados en sus inmediaciones. (Afp/La Jornada).