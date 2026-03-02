Por Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ni antes, ni después, sino en el momento preciso se dio el encuentro entre dirigentes y militantes que representan la estructura de MORENA en Tamaulipas con el mandatario, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien asistió al evento en su calidad de jefe político del organismo.

Pero no es una jefatura de las que existían en otro tiempo, sino de una en la que hay apertura, transparencia, claridad y capacidad persuasiva para convencer a las y los que todavía no entienden lo que significan el papel principal del partido en el poder y el compromiso primordial que deben tener los morenistas para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación (4T).

Al acto, que se llevó a cabo este domingo en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú, acudieron más de cuatro mil morenistas, mismos que son quienes se mueven en territorio, desde los comités seccionales.

En efecto, no se trató de un evento para cumplir con el protocolo y legalidad del instituto, sino que, como lo dijo VILLARREAL ANAYA en su intervención, fue un “evento político de gran trascendencia”.

Así se comprende dado que se está en la antesala del arranque del año electoral para derivar en lo que serán los comicios del 2027.

Y si nos atenemos a lo que sucede en la actualidad, en tanto que hay cualquier cantidad de aspirantes a cargos de elección popular, muy adelantados, resulta oportuno que se ajusten a las directrices trazadas para sumar y evitar que se genere el divisionismo.

En principio, como se les dijo a los asistentes y por extensión a la militancia, debe revalorarse lo llevado a cabo por el movimiento, lo que implica tener una narrativa que dé cuenta de los logros alcanzados por las administraciones humanistas, tanto en el ámbito federal como a nivel del estado.

Y se vale subrayar las diferencias entre las administraciones anteriores y las que son emanadas de la 4T; que se sustenta en un legado histórico, político y social.

“Somos la continuidad viva de una transformación que puso por delante al pueblo, la justicia social y la dignidad nacional”, señaló AMÉRICO.

Igual llamo a ser congruente y a que se privilegie la unidad, lo que significa madurez política; saber que los tiempos del movimiento son los que determinan las definiciones y anteponer el proyecto colectivo por encima de cualquier aspiración individual.

“Aquí no hay agendas personales. No hay proyectos individuales adelantados. No hay espacios para la improvisación”, precisó.

Explicó que lo que está en juego no es un cargo sino la continuidad de la transformación.

Fue un mensaje directo a quienes se les olvida que lo fundamental son los objetivos superiores porque de lo que se trata es de seguir siendo partido en el gobierno para servir, en primer lugar, a los sectores populares.

Por ello MORENA debe ser el instrumento de organización y lucha política y social que se necesita.

Por supuesto que las directrices trazadas por la jefatura política estatal se encuentran alineadas con el decir y actuar de la presidenta, CALUDIA SEHINBAUN PARDO.

Recordemos que la mandataria ha pedido a dirigentes de su partido al igual que a quienes están en un cargo de representación popular y se andan promocionando para lo que pueda ofrecerse, que bajen a territorio a escuchar a los ciudadanos.

En ese sentido, lo expresado por VILLARREAL ANAYA lleva el propósito de hacer conciencia a los y las que tienen aspiraciones futuristas para que fortalezcan a la transformación y no actúen en sentido contrario.

Ni modo que no comprendan lo que quiere decir que “los adversarios están afuera, no dentro”.

La recomendación es actuar con responsabilidad para no engordarle el caldo a los contrarios.

A juzgar por lo que se escuchó en el Polyforum, no debe haber cabos sueltos rumbo a los comicios del año próximo en donde se competirá por diputaciones locales y federales, así como las presidencias municipales.

De ahí que, antes de los apetitos particulares, tendrá que asimilarse que primero es el proyecto en favor del pueblo, el trabajo en territorio y ponderar lo que se ha realizado desde el gobierno.

Nada de que la línea es que no hay línea. El llamado apunta a que los morenistas sean consecuentes y si les gusta salir en la foto tendrán que ajustarse a las directrices marcadas.

Cierto: se trata de disciplina, pero no a un personaje o grupo, sino a un proyecto.

Luego entonces, las y los que quieran oír que oigan. Lo del Polyforum marcó el camino a seguir. Hay prioridades. Ahora sí que “lo primero, es lo primero”.

AL CIERRE

Favorece a CESAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, prospecto a la dirigencia del PAN en la entidad, la delicada situación por la que pasa el exgobernador, FRACISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, mismo que podría ser detenido en los Estados Unidos de Norteamérica y enviado a México para que responda ante las instancias de justicia por los delitos de que se le acusa, entre otros el de delincuencia organizada.

Recordemos que el otro panista que quiere la dirigencia es el diputado ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, alguien que también trae líos legales.

El “Truko” no comulga con ISMAEL debido a que el ahora legislador, en tiempos en que su hermano era jefe del ejecutivo, opero para que el hijo predilecto de Xicoténcatl tuviera problemas en el ejercicio de su función, en la secretaria general de gobierno.

A VERÁSTEGUI OSTOS le favorecería el deslinde porque lo único que obtiene al relacionarlo con los GARCIA CABEZA DE VACA son puntos negativos.