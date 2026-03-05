Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por la alcaldía de la capital han pasado “polveros”, borrachos, orates, analfabetas y otras ternuritas dignas de experimentos de los psiquiatras. Toda una fauna de próceres.

Hemos tenido a gente originaria del centro del país, coahuilenses, regios, duranguenses, hidrocálidos, chilangos y hasta una “gringuita” trasnochada que pensó que venía al pueblo a cambiar espejitos por votos.

Fue la época del partido único cuyos vicios heredó el panismo pernicioso de Cabeza de Vaca. Siguió con la política chicharronera y de imposiciones.

Conste que no vamos a decir nombres.

A uno de los borrachos él mismo se encargó de echarlo del 17 Hidalgo. Ya no le servía, le estorbaba luego que ordeñaron el presupuesto.

Los tiempos cambiaron. El ciudadano común se dio cuenta del poder de su voto y, en la soledad de la casilla, medita a quien le va a dar su voto, por más lana que haya recibido a cambio.

La poderosa UVA del priismo, creada por el genio de la “ingeniería electoral”, Héctor Treto Cisneros, desapareció con la muerte de las últimas jefas seccionales de la historia, “Licha” Pumarejo y Angelina Martínez.

En el manejo del billete han pasado por el 17 auténticos ladrones, otros que han robado poquito, algunos que se dejan regalar terrenos o una casita a cambio de autorizar contratos de obra, o facturas falsas.

Varios han llevado doble contabilidad, una que va a la Auditoría Superior, y la otra -también original-, para la “polla”.

Se gasta demasiado en las campañas. Bajita la mano, en la capital, una jornada de dos meses de proselitismo cuesta 100 millones de pesos con una oposición “a modo”, comprada.

Bígamos han llegado varios. Por fortuna la bigamia ya no es un delito. En los últimos 50 años de plano dos se divorciaron estando en el sillón municipal y, al finalizar el trienio, se volvieron a matrimoniar.

Golpeadores de su mujer se cuentan con los dedos de una mano. Otros actuaron bajo la opresión de la zapatilla femenina.

Cuando el horno electoral empieza a calentarse, con varios y varias que levantaron mano, es tiempo de recordarles sus pecados.

Uno, que fue candidato y quiere volver a ser, abandonó a su familia, se fue con otra y a los hijos adolescentes les negó por años apoyo económico.

A pesar de la globalización que vivimos, se nos hace que Victoria es de los victorenses. Los forasteros deberían abstenerse de participar y ahorrar sus billetes para mejor ocasión. La experiencia del coahuilense fue pésima.

Abstenerse a los que gustan meter la uña. Victoria no es tierra fértil para bandidos o gobernar el municipio como patrimonio familiar.

Esto nos recuerda que un edil no muy reciente, cuyo nombre no quiero acordarme pero tenía relación con árboles, llegó a creerse Emperador y diseñó un séquito de sirvientes en la nómina.

Creó una dirección de Staff, cuyas funciones nunca se supieron. Tenía su secretario particular y el secretario privado (chogumas les llaman). Inventó la plaza de “servicios complementarios”.

Se le ocurrieron dos direcciones similares: De Atención a la Mujer, y de Atención a la Mujer del Campo. Había directores de Desarrollo Institucional y Desarrollo Interinstitucional (¿).

Por eso yo, el que escribe hago un llamado al diputado de mi distrito ¿quién es? a que presente iniciativa para que sea el Congreso el que marque la estructura municipal. De perdido se aprueben los cargos.

Coordinaciones que creó el orate: De políticas municipales, de planes y programas, de planeación y políticas municipales ¿no es lo mismo?.

Que los suspirantes al 17 Hidalgo que traen cola, se retiren, como ese otro que dejó a su mujer, ahora mismo presidenta de un pueblo vecino. Que se baje el que abandonó a la prole. Como no es divorciado ¿dos primeras damas?).

Quedamos en que no habría nombres.

El Gobernador Américo Villarreal, presentará su cuarto informe de Gobierno el viernes 13 del presente. Es el evento formal. Después vienen encuentros con la ciudadanía en las regiones del territorio.

Es uno de los eventos más relevantes en la vida política de la entidad. Antes se le llamaba Día del Gobernador. La parafernalia ha cambiado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum regresará a Tamaulipas el 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera. El evento será en el sur, donde Pemex pone en marcha plataformas nuevas, como dijo en la mañanera de este miércoles.

Habló del Corredor Carretero del Golfo que iniciará allá en el sur, subirá por Victoria y culminará en Reynosa con tramos carreteros a cuatro carriles.

En los terrenos de Humberto Prieto Herrera, Congreso del Estado, Morena subió iniciativa para fincar responsabilidades en causas del juicio por 51 millones de pesos que perdió el municipio de Madero ante el sindicato de trabajadores.

La diputada Gabriela Regalado quiere cárcel para alcalde, síndicos y regidores que, en 2010, retuvieron indebidamente sueldos y salarios al personal ¿quién era jefe edilicio?. Nada menos que Sergio Posadas Lara.

Cuando salió, Posadas dejó una deuda de 52 millones, que ahora se elevan a más de cien, que se pagarán en ¡ocho años!. El alcalde Erasmo González, en lugar de apretarse el cinturón, pidió un préstamo la cuerdita.