Por Agencias

Guanajuato.- En el municipio de Apaseo el Grande fueron asegurados dos tráileres que transportaban casi 100 mil litros de combustible presuntamente robado; hay dos detenidos.

En la carretera federal 45D, en el tramo Apaseo el Grande-Querétaro, fue detectado un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo tanque con 33 mil 312 litros de gasolina.

El chofer no demostró la procedencia legal del combustible y los documentos que presentó tenían inconsistencias, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.

“Por este hecho, fue detenido Edgar Miguel, de 29 años, con domicilio en el estado de Puebla”, señaló.

En la misma carretera, a la altura de la comunidad San Pedro Tenango El Nuevo, revisaron un tractocamión con doble autotanque que se encontraba mal estacionado. La unidad transportaba 65 mil 917 litros de combustible.

“Durante la revisión, el conductor no presentó documentación que acreditara la procedencia legal del hidrocarburo, además de detectarse irregularidades en el pedimento de importación, ausencia de factura de origen e inconsistencias en la documentación técnica”, ventiló Seguridad.

El chofer identificado como Luis Enrique, de 41 años, fue detenido; es originario del estado de Nuevo León.

“El hidrocarburo asegurado fue puesto bajo resguardo en la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de PEMEX en Celaya, mientras que las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR)”, concluyó. (Carlos García/La Jornada).