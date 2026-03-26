Por Redacción

Ciudad de México, México.- Con el apoyo de tecnología de vanguardia, el Hospital Juárez de México (HJM) realiza alrededor de 50 trasplantes de riñón al año, consolidándose como una de las instituciones clave en la atención de pacientes con enfermedad renal en el país.

Actualmente, el HJM cuenta con herramientas especializadas como pruebas de histocompatibilidad para determinar la compatibilidad entre donador y receptor; citometría de flujo, que permite analizar miles de células por segundo en muestras biológicas; y detección de DNA libre en sangre periférica, lo que posibilita identificar de manera temprana un posible rechazo del órgano trasplantado.

La encargada de la División de Trasplantes del HJM, Paulina Carpinteyro Espín, explicó que también se realizan biopsias renales para detectar la reactivación de enfermedades en el órgano trasplantado.

El hospital ha implementado además el esquema de trasplantes cruzados, que permite que dos pacientes con donadores incompatibles puedan beneficiarse mediante un intercambio de órganos. A la fecha, se han realizado ocho procedimientos de este tipo. Asimismo, se llevan a cabo trasplantes en pacientes altamente sensibilizados, mediante el uso de terapias inmunosupresoras que incrementan las probabilidades de éxito.

En el HJM se brinda atención de excelencia, y las personas pacientes reciben los medicamentos que requieren —incluidos los inmunosupresores y aquellos para tratar posibles rechazos o infecciones—, los cuales son proporcionados por el hospital sin costo.

En términos de resultados, la sobrevida a tres años es de aproximadamente 98% en trasplantes de donador vivo y 96% en donador fallecido, cifras alineadas con estándares internacionales.

Desde el inicio de su programa de trasplantes renales en 1991, el HJM ha realizado 528 procedimientos: 307 de donador vivo y 221 de donador fallecido.

Hasta marzo de 2026, más de 15,500 personas se encuentran en lista de espera para un trasplante renal en el país.

Ante este panorama, Paulina Carpinteyro Espín hace un llamado a la población a fomentar la cultura de la donación de órganos y a comunicar esta decisión a sus familias. “Para estos pacientes, el trasplante es el único tratamiento potencialmente curativo. Es fundamental que, si estamos convencidos de donar, lo compartamos con nuestros seres queridos”, subrayó.

Finalmente, destacó la importancia del papel del coordinador hospitalario de donación, quien cuenta con capacitación especializada para brindar acompañamiento a las familias y facilitar procesos de donación con sensibilidad, empatía y profesionalismo.