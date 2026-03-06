Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En una tercera medición realizada por la revista especializada Congresistasmx, el coordinador de la bancada mayoritaria morenista y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, reivindicó la calidad de puntero entre sus pares.

De acuerdo con un comunicado oficial del Poder Legislativo, acompañado de una fotografía de su mismo presidente, la evaluación reconoce en Prieto Herrera su capacidad de generar acuerdos parlamentarios y fortalecer la gestión territorial, impulsando un impacto social positivo con resultados tangibles, hasta confirmarlo en el primer lugar como el líder camaral local mejor evaluado entre los 32 estados del país.

La segunda posición fue para Andrés Atayde de la Ciudad de México, Pavel Gaspar de Puebla fue el tercero, María Camarena de Jalisco la cuarta, Francisco Vázquez del Estado de México quinto, Carlos de la Fuente de Nuevo León sexto y Renán Sánchez de Quintana Roo el séptimo.

En la medición del año pasado, Prieto Herrera ya había alcanzado el liderazgo entre sus pares, presidentes de Congresos locales y en otra medición general, considerando a los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, se ubicó en la cuarta posición del ranking general.

En la sesión plenaria de esta semana, el diputado Sergio Ojeda ponderó el liderazgo de Humberto Prieto “por su visión estratégica, su compromiso con la profesionalización del Poder Legislativo y su firme impulso para que Tamaulipas sea referente nacional en la construcción de una agenda parlamentaria alineada a los Objetivos del Desarrollo Sostenible”.

Reconociendo a todas y todos los integrantes de esta Legislatura, “porque este avance es resultado de la voluntad colectiva de actualizarnos, de asumir con responsabilidad nuestro papel frente a la sociedad y de entender que cada decisión que tomamos impacta en la vida de las y los tamaulipecos”. Ojeda Castillo insistió que la conducción de la legislatura ha sido clave, para fortalecer las capacidades institucionales y elevar la calidad del trabajo legislativo.

Además de la reciente deferencia de la Cámara federal y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como invitado y ejemplo en el programa nacional de capacitación, la actual Legislatura tamaulipeca ha destacado en otras mediciones, incluidas las del INEGI, en su más reciente evaluación de la eficiencia legislativa durante el año anterior.

El Congreso local, sus integrantes y liderazgo también han recibido reiterados reconocimientos del Poder Ejecutivo y del Judicial del Estado, por el nivel de trabajo y coordinación que han sumado a importantes avances institucionales a favor de la sociedad, refiere la versión oficial del Poder Legislativo, representado por el mismo Prieto Herrera.