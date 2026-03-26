Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Esta Semana Santa 2026, las playas del estado se llenan de música con una cartelera de conciertos gratuitos que promete atraer a miles de visitantes, locales, nacionales y extranjeros, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Un impulso de las y los presidentes municipales que se suman para contribuir a fortalecer el turismo en el estado.

Detalló que en la hermosa Playa Miramar de Ciudad Madero, los días más fuertes de la temporada vibrarán con presentaciones estelares: DLD el jueves 2 de abril, Grupo Pesado el viernes 3 y Gente de Zona el sábado 4.

Además, en la Playa La Pesca en Soto la Marina está es la cartelera de Vive la Pesca el 2 de abril estarán Los Luis y Julián Jr; Rigo y sus Teclados; DJ Pino Varela; Cupy el Payaso y Grupo Designado.

Mientras que, el 3 de abril: Los Aferra2; Los Líricos JR; Los del Pueblo; DJ Pino Varela; Cupy el Payaso; Rigo y sus teclados y Lucha Libre.

Para cerrar con broche de oro, el 4 de abril con el Grupo La Leyenda; Sigma Norte; DJ Pino Varela; Cupy el Payaso; Show de Muñequitas y Centenario.

Mientras que en Playa Bagdad en Matamoros en 3 y 4 de abril, el Festival del Mar presentarán a María León y Yair, así como el grupo Pesado, todo con acceso libre, concluyó.