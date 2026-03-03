Por Agencias

Washington.- El presidente Donald Trump generó nuevas preocupaciones tras ser fotografiado este lunes con lo que parecía ser una erupción de color rojo brillante en el cuello.

Las fotos tomadas durante un acto de entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad en la Casa Blanca mostraban lo que parecía una gran erupción roja y costras en el lado derecho del cuello del presidente (79), que se extendía desde la oreja hasta la nuca.

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, excusó la irritación en una declaración a The Independent, diciendo: “El presidente Trump está usando una crema muy común en el lado derecho de su cuello, que es un tratamiento preventivo de la piel”.

“El presidente estará utilizando este tratamiento durante una semana, y se espera que el enrojecimiento dure algunas semanas”, añadió Barbabella. No dijo por qué le habían recetado el tratamiento ni de qué crema se trataba.

Durante la ceremonia de este lunes, Trump también lucía un moretón en la mano derecha que, como es habitual, estaba cubierto por una gruesa capa de maquillaje. El nuevo y misterioso salpullido no hace sino sumarse al creciente escrutinio al que se ha visto sometido sobre su salud física y su agudeza mental tras convertirse en el presidente de mayor edad en jurar su cargo. (The Independent/Afp/La Jornada).