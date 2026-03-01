Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado Tamaulipas reforzó la revisión de expedientes rezagados, y como parte de este proceso turnó a la Fiscalía General de Justicia del Estado tres denuncias contra abogados por presunta falsedad en declaraciones.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, explicó que la estrategia busca reactivar más de 800 asuntos pendientes que quedaron sin resolución tras la implementación del nuevo sistema de justicia penal. El objetivo, dijo, es dar continuidad a casos que llevan más de una década detenidos y evitar que la impunidad prevalezca.

“La creación del juzgado estatal en el sistema tradicional nos ha permitido revisar cuáles eran los expedientes que estaban en los diferentes municipios”, señaló la funcionaria.

En este proceso también se analiza la actuación de jueces en los expedientes antiguos. En caso de detectar omisiones, se estarían preparando nuevas vistas a la Fiscalía.

“Lo prioritario en este momento es reactivar los expedientes a la brevedad”, precisó Contreras López.

Durante el fin de semana, juzgadores trabajaron en la clasificación de los delitos incluidos en los expedientes con el fin de dar continuidad a las órdenes de aprehensión pendientes. La magistrada reconoció que muchos de los jueces involucrados ya no están en funciones, dada la antigüedad de los casos.

Respecto a posibles responsabilidades, Contreras López subrayó que será el Tribunal de Disciplina Judicial la instancia que determine si se trata de faltas administrativas o de delitos.

En este último caso, se dará vista a la Fiscalía General de Justicia. “Lo importante aquí es impulsar los expedientes para evitar que exista impunidad, a pesar de que tengamos ya años con esos asuntos rezagados”, concluyó.