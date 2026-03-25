Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cerca de mil trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud en Tamaulipas están recibiendo sueldos por debajo del salario mínimo, pese a que el ajuste debió aplicarse desde el 1 de enero.

El representante de los trabajadores eventuales, Miguel Ángel Martínez, señaló que la situación constituye una “total violación a los derechos laborales” y que, a pesar de que ya está por concluir marzo, los pagos siguen sin corregirse.

“Esto es algo complicado porque ni siquiera no entendemos por qué, ya que es algo que se debió haber hecho desde hace tiempo”.

Además del problema salarial, recordó que existen alrededor de dos mil trabajadores esperando basificación, lo que agrava la incertidumbre laboral en el sector.

“Desde 2023 hemos vivido esta situación. En 2024 pasó lo mismo, en 2025 también, y ahora en 2026 seguimos igual. Los compañeros están preocupados porque no puede seguir pasando esto”, expresó.

Los trabajadores exigen que la Secretaría de Salud atienda de inmediato el ajuste pendiente y garantice condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del sistema de salud en Tamaulipas.

Esta denuncia se da luego de la salida de Vicente Joel Hernández Navarro, administración durante la cual los eventuales adscritos al área de Vectores también han padecido por la falta de material y equipo necesario para desempeñar de la mejor manera su trabajo en la prevención del dengue.