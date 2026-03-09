Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Con dinero y favores baila el perro”, dice el refranero popular. “Cada cabeza tiene un precio”, dice otro adagio.

Traducido a la praxis significa que, por un billete o poder, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, incluso acciones grotescas que lo denigran, y cambiar de opiniones como cambiar de “chones”.

El fin de sema trascendió que la 4T “arregló” a los dueños de los partidos del Trabajo y Verde, para que voten a favor de la reforma política en la cámara baja y el Senado, algo que sucederá el miércoles once de marzo.

Si ya tenían “recostones”, esta vez venderán más caro su amor.

No lo cuente usted pero es cierto que el dueño PT, Alberto Anaya Gutiérrez y su esposa Guadalupe Rodríguez Martínez, manejan una “lavandería” a través de casi un centenar de CENDIS que operan en Nuevo León y otras 14 entidades.

Junto con las pluris, es la “industria” más sobresaliente de aquella pareja que, en los setentas, pregonaban la lucha de clases desde el grupo Tierra y Libertad asentado en las faldas del cerro del Topo Chico.

Con los favores de los Salinas de Gortari, Carlos y su carnal Raúl, en 1990 fundaron el Partido del Trabajo. Desde entonces, Beto ha sido el único propietario.

Quiere seguir “dedeando” -¿vendiendo?- las plurinominales. El mismo ha tenido cinco ingresos al Congreso de la Unión (diputado y senador) con cero votos en las urnas; su esposa otros cinco al Congreso de Nuevo León y al Senado de la República.

El trascendido dice que, luego de recibir autorización de 830 millones de pesos del gobierno federal para sus guarderías, propias y de socios partidistas, Anaya decidió transigir.

Así negoció con López Obrador, además de lograr que le congelaran expediente de la FGR en contra de la esposa, por un presunto desvío de cien millones -de las guarderías-, que fueron a parar a operación política.

Le dieron en el codillo. El PT es un mar de corrupción. Cada uno de sus Cendis recibirá dos millones en 2026.

Desde 2018 López Obrador retiró el subsidio a los Centros de Desarrollo Infantil particulares, donde se cometían un sinfín de fraudes: Escuelitas que no existían y alumnos invisibles, además de pésimos servicios.

Del Verde, la versión dice que el “arreglo” en puerta es otorgarle dos candidaturas a gobiernos estatales que exigen como chantaje, San Luis Potosí y Guerrero.

No necesariamente tendría que ser la región potosina, pero tampoco Tamaulipas (Maki Ortiz) donde le darían veto.

Mientras se dan las últimas negociaciones, en la entidad potosina la senadora Ruth González, esposa del Gobernador “Pollo” Gallardo, sigue una precampaña intensa organizando eventos con dádivas y apoyando promociones con “la futura Gobernadora”.

En Guerrero la alianza con Morena habla de la candidatura de Karen Castrejón, actual dirigente nacional.

Cada cabeza tiene un precio. Todo individuo es corruptible.

Mientas esto pasa bajo la mesa, la iniciativa avanza en la Cámara de Diputados. Es posible que sea llevada a votación del pleno el miércoles. Si no hay apoyo de los socios menores de la alianza, se daría el rompimiento para futuros procesos electorales.

Y Morena dio a conocer las diez prohibiciones a sus “madrugadores” si es que quieren aparecer en la boleta del 2027, ya sea diputados federales, gobernadores o diputados locales y alcaldes.

Para que nuestros paisanos “encandilados” no digan que no sabían, deben entender que, si quieren salir en la foto, no deben andar como Santa Claus entregando despensas, electrodomésticos “o cualquier dádiva”.

Hay varios que no se detienen a pesar de la advertencia, la semana anterior, que hizo el primer guinda de la entidad, Américo Villareal.

Nada de espectaculares, no actos anticipados de campaña ni uso de recursos públicos. Fuera dispendios y comunicación ostentosa.

Estrictamente prohibido aventar lodo interno, expresiones “llenas de veneno”, de desprestigio, ataques, calumnias, confrontación o violencia en contra de compañeros partido, ni información falsa o manipulada.

No aceptará Morena campañas de “linchamiento digital”. Al que lo haga le quitarán candidatura, si es que la tiene.

Si se entiende cono regaño del Consejo Nacional a los “aspiracionistas”, es un regaño. Jalón de orejas es demasiada rudeza. Leerles la cartilla, sí.

A portarse bien. Falta tiempo para las definiciones. Allá por noviembre habrá coordinadores de comités para la transformación, sea municipales o distritales, lo que no será una garantía de candidaturas.

Con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, el Gobernador Américo Villarreal subió a redes video en que señala que “hoy y siempre reconocemos la fuerza, el trabajo y la valentía de las mujeres tamaulipecas”.

Hay el compromiso de este gobierno, dice, “que la igualdad deje de ser una exigencia y se convierta en realidad todos los días”.

Por el campus de la UAT, el comentario es que la facultad de Medicina Tampico brinda consultas médicas de especialidad al alcance de toda la población, al tiempo que contribuye y fortalece la formación académica de sus estudiantes.

El Rector Dámaso Anaya informó que la iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la casa de estudios, para fortalecer la vinculación y promover proyectos de impacto directo en el bienestar de la población.