Por Agencias

Campeche, Campeche.- Once días después de que fue detenido por el presunto delito de peculado, el exdirector de Comunicación del Gobierno del Estado de Campeche de la anterior administración, encabezada por Alito Moreno, Carlos Alberto Medina Hernández, recuperó su libertad luego de pagar una fianza de 200 mil pesos.

El juez de Control le impuso medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, como pagar 200 mil pesos de garantía, firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), no salir del Estado sin autorización y no acercarse a las víctimas o testigos.

Medina Hernández, fue designado director de Comunicación Social del Gobierno del estado un día antes de que el entonces gobernador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas pidiera licencia para separarse del cargo a fin de buscar la dirigencia nacional del PRI.

Tras la audiencia judicial que se realizó por la mañana de este lunes, fue vinculado a proceso en libertad, aunque sigue sujeto a investigación judicial por peculado de más de 36 millones de pesos.

Su detención ocurrió el lunes 11 de agosto en horas de la tarde, por lo que fue enviado al Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, en donde permaneció seis días hasta que este lunes recuperó su libertad provisional. (Lorenzo Chim/La Jornada