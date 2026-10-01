Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A dos tercios de iniciado su mandato, Américo sigue con todo el poder para decidir los destinos de Tamaulipas, sin sombras, competencias ni contrapesos. Las oposiciones están reducidas e invisibles, desorganizadas, casi para desaparecer.

El camino no fue fácil. Deshacerse del “cerco” y blindaje personal que dejó su antecesor costó estrategia y desvelos.

Virtualmente Francisco García Cabeza de Vaca lo dejó maniatado, con una mayoría legislativa en contra y una Fiscalía General (cuento de la autonomía) amenazante controlando funciones que no le correspondían, y una Anticorrupción obedeciendo instrucciones del lado americano.

Todo en contra. Los cabecistas le “sacaron canas”: Adverso el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa, el Electoral, Inteligencia Financiera, Auditoría Superior. Todos al servicio del panismo y bailando al son del “gringo”.

Como ningún gobernador de los últimos tiempos, partió de cero, sin presupuesto, sin proyectos. No le dejaron ni papeles y menos billetes para pagar la primera quincena de la burocracia.

Poco a poco, con ayuda de su equipo, Américo fue destrabando situaciones hasta quedar en libertad de aterrizar su propio proyecto de gobierno, lo que quería para Tamaulipas, lo que será su herencia y por lo que lo juzgará la historia en su paso por Palacio estatal.

Cuatro años después el médico cardiólogo presentará su informe Cuatro Años Transformando Tamaulipas. La cita es a las 12:00 horas en el Polifórum. Con seguridad tendrá mucho que decir, no tanto de sus contrincantes sino de los avances del gobierno.

Al tiempo que hacía a un lado las agresiones azules, dibujó lo que serían los proyectos insignia del sexenio: Carreteras, Puerto del Norte en el que ha puesto tantos empeños, el Puerto Interior (multimodal) de Victoria; el acueducto en la capital; Corredor del Golfo Norte.

Por primera vez escuchamos la idea (realizable) de llevar agua desde el Pánuco hasta los municipios del norte para resolver problemas de abasto.

El doctor pensó en grande para todas las regiones. Ahí están los sistemas de transporte conurbado de la zona sur (llamado BRT) y la mancha urbana Reynosa-Río Bravo.

Y los sistemas de salud y hospitalarios que ampliaron en más de 400 los espacios de atención médica de primer nivel.

Sin duda la historia le dará un lugar privilegiado.

Supo alinearse con dos Presidentes, López Obrador y Claudia Sheinbaum, que han autorizado a Tamaulipas todas las obras solicitadas. Se arrimó a buenos árboles.

Después de varios sexenios, es el que más cerca ha estado de Palacio Nacional, algo que no todos los gobernadores pueden presumir.

Cabeza de Vaca tuvo una relación de choque con la 4T; Egidio Torre ni conocía a Peña Nieto, menos se sentó a dialogar con él; Eugenio Hernández jamás pasó de liga llanera. El último que mantuvo contacto permanente con el centro fue Manuel Cavazos Lerma al formar parte del grupo de Salinas de Gortari.

Américo Villarreal Guerra recibió apoyos de su amigo Miguel de la Madrid, y Emilio Martínez Manautou puede decirse que fue el gobernante constructor al ser cuerpeado por José López Portillo, su antiguo subalterno en el gobierno federal.

No todos los técnicos tienen habilidades para desenvolverse en el canibalesco mundo de la política. Aprendió sobre el camino. Hoy tiene el poder pleno para culminar la ruta que inició el uno de octubre de 2022.

Los enemigos y la guerra sucia siguen, pero ya no le causan tantos desvelos. Sigue con todo el poder. Nadie de la 4T -del centro- le disputa espacios y, las oposiciones, están diezmadas y en corrida.

Pero hay un pendiente al que la sociedad echa ojo de vez en vez: De los peces gordos, que no es el mayor, solo uno ha ido a parar a la cárcel por el saqueo de las arcas de Tamaulipas en el sexenio panista. La sociedad quiere justicia.

Estaremos pendientes de este informe que presentará ante la sociedad tamaulipeca (no ante el legislativo) al cumplir dos tercios de su mandato.

Y el partido de AVA publicó convocatoria para designar a los Coordinadores Distritales de Defensa de la 4T, que son 300, de ellos 8 en Tamaulipas.

De 23 páginas, trae fecha del 31 de agosto, cuando fue aprobada y extrañamente no se había dado filtración alguna hasta esta semana.

Aunque sale sobrando decirlo -ya se publicó-, el registro en línea será del 1 al 4 de octubre entre las 9:00 y 18:00 horas.

Solo habría una duda en cuanto al distrito de Victoria: ¿Se registrará Pepe Braña para seguir en la Cámara? porque acaba de decir que solo le interesa la alcaldía de la capital. ¿Lo hará Claudia Hernández, de Reynosa? porque quiere ser presidenta de allá mesmo.

Y en sesión extraordinaria matutina, el Congreso de Tamaulipas aprobó la minuta del Senado que reforma la Carta Magna para prohibir que personas con doble nacionalidad lleguen a la Presidencia, gubernaturas y gobierno de la Ciudad de México.

Es una de las primeras legislaturas en hacerlo para dar paso al vigor una vez que se publique en el DOF.