Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Rumbo al proceso del próximo año Morena ha seleccionado a algunos (as) que competirán por diecisiete gubernaturas, doce de las cuales son controladas por tal organización, más SLP bajo el mando del aliado Verde Ecologista. Al respecto, optimistas pronósticos señalan que el partido de AMLO ratificará o retendrá las actuales y pue que arrebate dos a la oposición, una de las cuales podría ser, supone el columnista, Chihuahua en manos del PAN, después del escándalo que involucró a Maru Campos Galván originado por la flagrante violación de la soberanía por parte de policías gringos. Tal vez también NL aprovechando que a Samuel García lo traen como “palo de perico” debido a acusaciones de lesa gravedad que tienen que ver con enriquecimiento ilícito y algunas travesuras más que lo ubican en el menú de la sospecha. Pero ojo que a su lado está Mariana, la esposa que posee el mejor rating de cuantos quieren llegarle al manejo de la industriosa región. Hasta Luis Donaldo Colosio Riojas le saca y prefiere “hacer ojitos” a Sonora.

Las elecciones que se avecinan ya están que arden. Y no por la pugna normal entre los partidos sino por los conflictos internos de Morena. Y es que cuando menos en tres entidades quienes no fueron favorecidos con las mentadas “coordinaciones” de la 4T, (antesala de candidaturas formales), rechazan el desprecio en encuestas que califican de amañadas, incluso manipuladas por los ejecutivos en turno que con singular alegría imponen a sus favoritos(as). Son varios los casos. No así Zacatecas donde la perdió el senador Saúl Monreal, cachorro del clan familiar, terco en suceder a su hermano David. Recordad que Ricardo, “el mayorcito”, ya dirigió desde el palacio estatal. Ni cómo negar que el cacicazgo en cuestión cuenta con un arsenal político capaz de derribar al “más pintado” o “pintada” ya que Verónica Díaz fue la agraciada y con ello se echó a la espalda un costal de alacranes.

Hay “rebelión” en la granja. En Guerrero la ex alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez se lanza contra la dirigencia nacional arrastrando al PT el cual probablemente se desligue de Morena yéndose por la libre en apoyo abierto y sin medida a su candidatura. De resultar cierto que tiene mayoría es probable que los guindas pierdan tan importante espacio ahora en manos de Evelyn Salgado cuyo padre Félix hizo hasta lo imposible por sucederla en el cargo. Por supuesto los medios y voceros de la oposición dan vuelo al hecho recogiendo de viva voz el encabronamiento de Abelina que no se mide en calificativos relacionados con probable fraude y acusaciones de alto calibre.

En Quintana Roo donde Eugenio “Gino” Segura se acredita el triunfo interno, también hay “bronca” ya que al parecer lo logró bajo la influencia de la gobernadora Mara Lezama de la que fue su secretario de Finanzas y Planeación para después convertirse en senador. Es el favorito de la hembra, sin embargo ¡ea! que Rafael Marín Mollinedo, el perdedor, no se cruza de brazos y promete hacer la guerra y tumbar a su brother de partido “cueste lo que cueste”.

Por todo lo anterior y algo más, Doña Claudia pide a sus compañeros(as) serenarse y aceptar los resultados adversos, lo cual significa más bien un llamado a la unidad en tiempos donde la guerra sucia contra el supremo gobierno se intensifica motivada por fallas y pifias administrativas que dejan en evidencia a la 4T. Por ejemplo, eso de los 59 millones de litros de combustible en modo de “huachicol” sin las pruebas correspondientes, coloca a las autoridades en la boca de sus más rabiosos adversarios siendo razón para elevar a la N potencia el intento de desprestigio internacional aun cuando las investigaciones no concluyen.

En base al optimismo entonces, Morena podría conservar el mando de doce de las diecisiete entidades que estarán en juego en el 27, más SLP del Verde Ecologista. Pero hay que considerar la inconformidad nacida de la ambición de políticos y grupos que “pepenados” en el drenaje profundo, el más fétido y contaminado del PRIAN, solo tienen en mente sus intereses particulares. Son los mismos a los que vale pura progenitora los exhortos de la Jefa de Jefas o el objetivo superior de construir una nueva nación basada en la justicia y el bienestar social. Lo dicho, Morena sigue durmiendo con el enemigo. ¿Y qué tal Sinaloa y el ex gobernador Rubén Rocha Moya de triste memoria?.

SUCEDE QUE

La muerte de cinco bebés en Durango, van a la cuenta personal de Alejandro Svarch Pérez director del IMSS-Bienestar. Héroe favorito de “las mañaneras” convertido en villano de las sufridas familias adscritas a la institución. La diferencia de un funcionario sobre valorado está en su ineptitud. Es el caso del sujeto de marras. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.