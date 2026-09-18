Por Redacción

Ciudad de México.- En seguimiento a las investigaciones por el feminicidio de una joven de 21 años, de nacionalidad española, ocurrido el pasado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos (SSPC Morelos), Fiscalía General de Estado (FGE Morelos) y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), detuvieron a Francisco Javier “N”.

Derivado de los trabajos de investigación e inteligencia implementados desde que se tuvo conocimiento de los hechos, los agentes desarrollaron diversas líneas de investigación que permitieron identificar y ubicar al probable responsable en el municipio de Cuautla.

Con la información obtenida durante las indagatorias, se desplegó un operativo coordinado en inmediaciones de dicho municipio, donde fue localizado y detenido Francisco Javier “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch. (Por Redacción).