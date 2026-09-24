Por Agencias

Ciudad de México.- Ante la nueva embestida del jefe de la Casa Blanca Donald Trump contra México durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas acusándolo que es difícil compartir frontera con un país controlado por los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que “yo también podría decir que es difícil vivir junto a un país que tiene tan alto consumo de drogas o bien, que tiene tanta producción de armas, pero no lo voy a decir porque tenemos buena relación”.

Consideró que los medios de comunicación solo recogieron una parte del discurso de Trump, pero también dijo otras cosas destacando los niveles de cooperación de México en materia de seguridad.

Sheinbaum optó por ironizar en torno a las afirmaciones de Trump sobre las cuáles ya no abundó más.

Más adelante, ante la insistencia en la preguntas sobre los planteamientos de Trump en la ONU, dijo que el mandatario estadunidense tiene elecciones en noviembre y como muchos congresistas, usan a México como parte de su campaña, pero nosotros le decimos, mejor fíjense en los problemas de Estados Unidos y respeten nuestra soberanía.

Dijo que tampoco se trata de estar en discusión con Trump todo el tiempo.

Destacó que en la coordinación en materia de seguridad hay buena colaboración y avanzamos, siempre con respeto a los cuatro principios fijados, de respeto a la soberanía y confianza mutua, entre otros. (Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz/La Jornada).