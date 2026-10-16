Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El profesor Miguel Tovar Tapia, presidente de la sociedad estatal de maestros y padres de familia, cuestionó la reforma estatutaria que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) prevé discutir durante su Congreso Nacional programado para los días 7, 8 y 9 de enero de 2027, al considerar que los cambios ya estarían definidos antes de ser sometidos a votación.

El docente afirmó que entre los principales trascendidos destaca la posibilidad de limitar la participación de maestros jubilados y pensionados en algunos procesos de elección interna, así como restricciones para que ex dirigentes seccionales vuelvan a competir por esos cargos.

Señaló además que otra de las modificaciones que se comentan dentro del gremio permitiría que algunos dirigentes seccionales cuyos periodos están por concluir puedan buscar una nueva permanencia en el cargo.

Tovar Tapia sostuvo que estas versiones han generado inquietud entre sectores del magisterio debido a que los cambios podrían impactar la vida interna de la organización sindical durante los próximos años.

Explicó que previo al Congreso Nacional se desarrollarán congresos estatales para elegir delegados, quienes posteriormente acudirán al encuentro nacional donde se votará tanto la nueva dirigencia nacional como la reforma estatutaria.

Sin embargo, criticó que mientras la elección de delegados estatales contempla mecanismos de participación amplia, la selección de representantes para el Congreso Nacional quedará en manos de los propios delegados.

A su juicio, el proceso debería considerar mayores mecanismos de participación directa de los trabajadores de la educación para la toma de decisiones relacionadas con la dirigencia nacional y las modificaciones a los estatutos.

El maestro también manifestó su desacuerdo con la permanencia de prácticas que, aseguró, han prevalecido históricamente dentro de la organización sindical y que limitan la participación democrática de la base trabajadora.

Finalmente, llamó a los docentes a mantenerse atentos al desarrollo del Congreso Nacional y al contenido final de la reforma estatutaria, al considerar que las decisiones que se adopten tendrán efectos directos en la estructura y funcionamiento del sindicato.