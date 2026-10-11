Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace tres años le pusieron una revolcada en las urnas de la que todavía no se recupera, pero “El Cacharro” Cantú Galván otra vez quiere la candidatura del PAN a la presidencia de Reynosa, esperando seguramente una segunda paliza.

Si vuelve a las andadas, con seguridad se lo ordenó su patrón Francisco García Cabeza de Vaca. Es el último de sus mosqueteros fieles. No entiende que los reynosenses no lo quieren. Ha sido candidato a otras chambas pero mordió el polvo. No sienta cabeza el muchacho.

En 2024 la patiza que le puso el candidato de Morena, Carlos Peña Ortiz, fue de 52 a 24 por ciento de los votos válidos, una cifra como para no volver a presentarse en público.

A través de la página de noticias de Sandra Tovar, de aquella frontera, el hijo putativo de Cabeza de Vaca anunció que va por la candidatura sin explicar cómo le va a hacer para llegarle el corazón a sus paisanos.

La gran pregunta es si, con el CDE en contra, el partido estará dispuesto a repetir la fórmula de la derrota.

¿Qué busca Don Cacharro?, hace tres años metió en la planilla a la hija de Cabeza de Vaca, Sofía García Leal. Al ir en primer lugar de regidores, alcanzó premio en el ayuntamiento, al que pidió licencia en marzo del 2026 y dejó a la suplente Dora María Cantú Robles ¿por qué motivos?.

Puros cabezones aterrizaron en esa planilla, como Hugo Horacio Garza Saldaña, hijo de Francisco Garza de Coss, hoy derrotado candidato a la secretaría general del CDE panista.

Mucho cartucho quemado como la también regidora Juana Alicia Sánchez Jiménez, gente del cuadro chico del ex Gobernador ¿quieren repetir la historia?. Las derrotas no se corrigen con nostalgia ni con la bendición del cabezón, sino convenciendo a los ciudadanos.

Es el inventor de historias de bombazos en el Congreso de Tamaulipas, le deban “desmayos” y hasta ataques cardiacos llegó a inventar con tal de evitar que el pleno aprobara dictámenes contarios a su bancada.

Para los morenos y su alianza la postulación de Luis René es la crónica de un zapato anunciado, otra revolcada. Ya decidirán Don Truko Verástegui y Gloria Garza si el ujier vacuno repite la trágica historia.

Si continuamos con el tema político, se reactivó al cien la encuestadora Electoralia que dirige Ricardo “El Negro” Gamundi Rosas, expresidente del CDE del PRI, casi siempre atinado en sus predicciones. Es la primera empresa que se mete a fondo y diagnostica lo que pudiera pasar el 5 de junio en más pequeños -por su padrón- municipios.

¿Qué fue lo que encontró en sus análisis demoscópicos?. Llama la atención que, en San Fernando, el PAN lidera la intención del voto con el 39 por ciento, seguido de Morena con el 36 y PRI 12 por ciento. ¿Hace falta que se meta al juego Tomás Gloria Requena?. Ya fue alcalde y diputado y tiene fama de ser buen operador político.

No lo dice la encuesta pero Doña Verónica Aguirre, la presidenta municipal guinda, empinó al partido así como empinó a la secretaría de Bienestar Estatal. No pudo con el paquete.

¿Qué más mi negro? Ah, que en Miguel Alemán, ahora gobernado por la fórmula panista, el pronóstico es que ganará Morena con el 41 por ciento de intención del voto, seguido por los azules con 26 por ciento.

Para los que no lo saben, el jarocho avecindado en Victoria lidera el Consejo Nacional de Casas Encuestadoras y Opinión Pública, electo en la sesión constitutiva y primera mesa directiva. Vicepresidente Jorge Iván Domínguez Parra, de Gobernarte; Jael Pérez Sánchez, de Cripeso, secretario; Rodrigo Ocampo Soria, La Encuesta Mx, como Tesorero.

Muy grave, reprobables las amenazas que denunció la tamaulipeca consejera nacional del INE, Frida Denisse Gómez Puga, en su persona y familia, por su propuesta de regular las boletas sin doblez, las “planchadas”, según denuncia que hizo pública. Esperemos que ya tenga la protección y seguridad del gobierno federal.

Domingo por la tarde-noche, programado cierre de la edición 33 del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, con un concierto de Agrupaciones Musicales Comunitarias bajo la dirección de Roberto Rentería Yrene, Centro Cultural Tamaulipas con presencia del Gobernador Américo Villarreal.

En tareas sociales y solidaridad con causas humanitarias, la UAT realizó una jornada de recolección de tapitas de plástico en el marco de Octubre Mes Rosa. Llamada Recolecta, del programa Familia UAT que preside la licenciada Isolda Rendón de Anaya, se organizaron con el Instituto de la Mujer Universitaria para contribuir a la lucha contra el cáncer.

El Gobernador Américo Villarreal presidirá Honores de los lunes en Patio Central de Palacio de Gobierno; la organización a cargo de la Secretaría de Salud, Servicios IMSS-Bienestar e ISSSTE.

El pleno del Congreso del Estado se reúne hasta el jueves a mediodía.

En cambio el IETAM tiene sesión este lunes, no para tratar temas torales. Aprobarán las boletas y papelería que se usarán en el proceso del próximo junio.