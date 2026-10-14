Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El magistrado de la Cuarta Sala en Materia Penal del Poder Judicial de Tamaulipas, Ignacio García Zúñiga, informó que se han intensificado las acciones de concientización y prevención dirigidas a estudiantes de secundaria, bachillerato y universidades, alcanzando a cerca de dos mil jóvenes en distintas instituciones educativas.

Explicó que esta estrategia forma parte de la visión impulsada por la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, para acercar al Poder Judicial a la sociedad y contribuir en la formación de las nuevas generaciones.

Durante las pláticas, señaló, se abordan temas como violencia familiar, delitos sexuales, embarazo a temprana edad, consumo de drogas, violencia digital y las consecuencias legales y personales derivadas de ciertas conductas.

El juzgador indicó que uno de los principales objetivos es mostrar a los estudiantes las repercusiones reales que pueden tener sus decisiones, tanto positivas como negativas, a través de ejemplos y casos concretos que permitan generar mayor reflexión.

García Zúñiga destacó que la respuesta del sector educativo ha sido favorable, al grado de que diversas escuelas han solicitado la presencia del personal del Poder Judicial para replicar estas conferencias entre sus alumnos.

El magistrado señaló que uno de los temas que más preocupa es la violencia familiar, debido al impacto que puede tener en el desarrollo emocional y social de niñas, niños y adolescentes.

El titular de la Cuarta Sala Penal comentó que durante las pláticas suelen identificar reacciones entre los jóvenes cuando se aborda esta problemática, lo que refleja que muchos de ellos han estado expuestos de manera directa o indirecta a situaciones relacionadas con este fenómeno.

Subrayó que la formación y acompañamiento familiar continúan siendo fundamentales para prevenir conductas de riesgo, por lo que llamó a madres y padres de familia a mantenerse atentos al desarrollo integral de sus hijos.