Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La entrega de sobres de viaje a jornaleros agrícolas contratados para laborar en la empresa «Kroeker Farms Limited» en Manitoba, Canadá, formalizó el inicio de sus contratos de trabajo por 24 meses, a través del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET).

Esta estrategia de vinculación binacional fortalece los compromisos fijados por el gobernador Américo Villarreal Anaya para asegurar una movilidad laboral regulada, legal y con pleno respeto a los derechos humanos de la población trabajadora tamaulipeca.

Durante el acto institucional realizado en las oficinas de la dependencia, el subsecretario del Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, entregó la documentación integrada por contratos formales, pases de abordaje, pasaportes, cartas de autorización y formatos de ingresos, destacando que el respaldo gubernamental brinda certeza jurídica a la mano de obra calificada del estado que viaja a cumplir labores en el extranjero.

En el protocolo de entrega participó la estructura responsable de la gestión laboral, representada por Nayeli Lara Monroy, directora general del Servicio Nacional de Empleo de Tamaulipas, junto con los trabajadores agrícolas beneficiados de Ciudad Victoria, Rogelio Galván García y Eduardo Daniel Galván Acevedo.

Con estas acciones de intermediación y acompañamiento, la dependencia estatal mantiene su compromiso con el desarrollo económico de las familias tamaulipecas, consolidando los principios del gobierno humanista y de la transformación de Américo Villarreal Anaya.