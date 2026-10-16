Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, derivado de los acontecimientos suscitados la tarde de hoy en una sucursal bancaria situada en el sector Adelitas de Ciudad Victoria se tomó conocimiento por parte de corporaciones de seguridad, en donde con motivo de la intervención de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se pudo determinar que los hechos no guardan relación con un robo con violencia ni alguna forma de agresión a la institución bancaria o a sus usuarios.

Asimismo, con base en las primeras actuaciones se identificó a una persona, a quien se le brindó la atención correspondiente como probable víctima de hechos materia de investigación que lo habrían motivado a dirigirse a dicha institución bancaria, empero, se reitera, no obtuvo lugar ningún evento o hecho violenta al interior de dicho lugar.

Además, se realizó el aseguramiento de vehículo, indiciariamente relacionado con los hechos, en tanto que la persona mencionada fue conducida ante el ministerio público para recibir su entrevista formal, así como para recabar información pertinente para la investigación iniciada.

La Fiscalía General de Justicia refrenda su compromiso de actuar con oportunidad y apego a la legalidad para salvaguardar la tranquilidad de las y los tamaulipecos.