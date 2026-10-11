Por Redacción

Nicolás Romero.- Estado de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) Unidad Académica Nicolás Romero, en el Estado de México, que otorgará el derecho a la educación a 800 estudiantes en siete licenciaturas: Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos, Ciencias de la Comunicación, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Filosofía e Historia, y Psicología.

“Creamos una beca que se llama Gertrudis Bocanegra para licenciatura, que es un apoyo igual al de la Benito Juárez que tuvieron en Media Superior para transporte, así que viene también la beca Gertrudis Bocanegra para todas y para todos. Solo quiero pedirles algo: que los mismos que están entrando a la universidad, sean los mismos que salgan”, anunció desde este nuevo plantel.

“Debemos respetar, no debe haber ningún tipo de violencia entre nosotros, para eso es la educación. La educación abre puertas, permite que nuestra relación sea a través del conocimiento y de la comunidad; le cierra la puerta a la violencia y a la delincuencia; la educación debe cerrarle la puerta a la corrupción. La educación debe abrir todas las puertas, sobre todo, para los jóvenes mexicanos”.

Recordó que hace 40 años, cuando estaba por concluir la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se sumó al movimiento del Consejo Estudiantil Universitario que luchó por la universidad pública y gratuita.

“Desde entonces, pienso que la educación es el corazón de la transformación del país, es lo que nos permite igualdad, no sólo por el conocimiento, sino porque nos permite aprender a pensar”.

En ese sentido, enfatizó en la importancia de brindar a los jóvenes de educación gratuita y de calidad, pues es un derecho.

Acompañada por la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, y funcionarios federales como los secretarios de Ciencia, Rosaura Ruiz, y de Educación, Mario Delgado, Sheinbaum Pardo hizo hincapié en los riesgos del uso excesivo de los celulares.

La presidenta remarcó que gracias a la formación académica se tiene la capacidad, también, de aprender valores fundamentales para el país como la igualdad, la soberanía, la independencia, la democracia y la libertad.

“Eso se aprende en la escuela: a ser libres en el pensamiento y también a ser libres con bienestar; a ser dignos. El pueblo de México tiene mucha dignidad; y (se aprende) el humanismo, el que nadie esté por encima del otro, que nos valoremos entre todos como personas”.

La Jefa del Ejecutivo Federal afirmó que la educación es el corazón de la Transformación, pues no solo abre nuevas puertas y genera igualdad, sino que también le cierra la puerta a la violencia, a la delincuencia y a la corrupción.

Recordó que la meta del Gobierno de México es construir más preparatorias hasta generar 400 mil nuevos lugares en Educación Media Superior y más universidades para más de 350 mil nuevos lugares en Educación Superior.

En el caso particular de la UNRC plantel Nicolás Romero puntualizó que las 400 personas que no entraron en la modalidad presencial iniciarán sus estudios en la modalidad a distancia y anunció la ampliación de dicho plantel; además de la construcción de un nuevo Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en este municipio.

La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, resaltó que en solo cuatro días las y los estudiantes saturaron las siete licenciaturas de este plantel, por lo que anunció que próximamente se ampliará la oferta académica para recibir a más estudiantes.

La estudiante de la carrera de Psicología en el plantel Nicolás Romero de la UNRC, Jessica Olmos Ruiz, agradeció a la Presidenta por este nuevo espacio educativo, con el que no van a tener que elegir entre trabajar y estudiar, y van a tener acceso a educación gratuita, de calidad y que impulsa la Transformación a través del pensamiento crítico y humanista.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la presidenta por impulsar esta universidad pública para ofrecer educación gratuita y de calidad a las y los estudiantes de Nicolás Romero. (Por Redacción).