Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Como resultado de las acciones de seguridad implementadas por el operativo interinstitucional BOI, integrado por personal de la Guardia Estatal, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se llevó a cabo el aseguramiento de material pirotécnico y la puesta a disposición de dos personas en el Puente Tampico.

Durante el filtro de proximidad ciudadana, los elementos marcaron el alto a un masculino el cual conducía un camión de carga y, al realizar la inspección correspondiente, localizaron diversas cajas de cartón que contenían material pirotécnico.

Los tripulantes no pudieron comprobar la legal procedencia de los productos, los cuales presuntamente provenían de la Ciudad de México y tenían como destino el municipio de Soto La Marina.

Por lo anterior, las personas, la unidad y la carga fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el desarrollo de las investigaciones y el procedimiento legal correspondiente.