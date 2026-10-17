Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Partido Acción Nacional (PAN) de Tamaulipas abrió la puerta a una alianza electoral con el PRI, con la mira puesta en recuperar municipios estratégicos como Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros y Victoria en el proceso de 2027.

Gerardo Peña Flores, vocero del Comité Directivo Estatal y legislador local, aseguró que existe “buen optimismo” en los 43 municipios, particularmente porque observan un “desastre” en materia de seguridad, salud y economía bajo la gestión de Morena.

El legislador panista explicó que Acción Nacional inició una estrategia de reorganización interna y nombramientos para competir con fuerza en municipios y distritos.

Aunque las dirigencias nacionales del PAN y PRI ya negocian la posible coalición, reconoció que aún no se define cuántos municipios podrían incluirse, debido a diferencias territoriales y condiciones internas.

Peña Flores detalló que el PAN dividió los municipios en tres bloques de competitividad, con base en resultados electorales anteriores. Esa clasificación servirá como referencia para negociar con el PRI, sobre todo en regiones donde ambos partidos tienen aspirantes a las alcaldías.

La franja fronteriza, de Nuevo Laredo a Matamoros, aparece como terreno fértil para recuperar presencia electoral.

Entre los municipios mencionados figuran Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso, aunque admitió que en Reynosa y Matamoros deberán revisarse circunstancias específicas antes de definir candidaturas y acuerdos.

En la región centro, el PAN analiza San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas, San Carlos, Jiménez, Abasolo y Güémez.

En Abasolo, reconoció, el PRI cuenta con una aspirante con peso electoral, lo que obliga a pactar candidaturas comunes si se quiere avanzar.

Al sur, los escenarios de Tampico, Madero, Altamira y Aldama también están bajo revisión.

En Madero, dijo, hay perfiles panistas listos; en Altamira podrían surgir diferencias con aspirantes priistas; y en Tampico aún falta resolver definiciones internas.

Gerardo Peña pidió al PRI organizar sus propios bloques de competitividad para evitar conflictos posteriores sobre candidaturas compartidas.

La ruta hacia 2027, subrayó, dependerá de que ambos partidos logren coincidencias y construyan acuerdos que les permitan recuperar espacios políticos clave en Tamaulipas.