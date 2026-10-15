Por Redacción

Camargo, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Delegación Frontera Grande, al realizar recorridos de vigilancia y seguridad, aseguró un vehículo con reporte de robo, en cuyo interior se encontraron artefactos metálicos denominados «ponchallantas», cargadores y cartuchos.

La unidad fue localizada en estado de abandono en la brecha que conduce al ejido Santa Rosalía.

Al inspeccionarla, los agentes se percataron de que en su interior había seis cargadores de armas largas de diferentes calibres, dos de arma corta, 89 cartuchos de diferentes calibres, así como 101 ponchallantas.

Al verificar el número de serie del vehículo, este arrojó un reporte de robo interpuesto en el extranjero, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.