Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), informó que, derivado de labores de investigación, fueron detenidos Pablo “N” y Jorge Antonio “N”, por su probable participación en el delito de extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 2026, en un negocio ubicado en la colonia Fraccionamiento Puertas del Sur, donde presuntamente uno de los imputados exigió a la víctima una cantidad de dinero en efectivo, bajo amenazas de denunciarlo por un supuesto abuso cometido contra un familiar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y el seguimiento del proceso legal. Las personas detenidas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente, indicó la dependencia.