Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Como resultado de los patrullajes de vigilancia y prevención del delito implementados en el municipio de Reynosa, elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo, cartuchos útiles, un cargador y diversos artefactos metálicos conocidos como «ponchallantas».

Al realizar recorridos de seguridad sobre una brecha en la colonia Villa Florida, los efectivos detectaron una camioneta cuyos ocupantes, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida realizando detonaciones con armas de fuego en contra de las unidades oficiales.

Al repeler la agresión, los uniformados iniciaron el seguimiento de la camioneta; metros adelante, los agresores descendieron de la unidad para darse a la fuga, dejándola abandonada.

Tras inspeccionar el vehículo asegurado, los elementos localizaron en su interior un cargador de arma larga, 10 cartuchos útiles, así como 34 ponchallantas.

La unidad y los objetos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, reiterando la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía.