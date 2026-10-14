Por Agencias

Zacatecas, Zacatecas.- A once meses de concluir su mandato, el gobernador David Monreal Ávila anunció la creación de la “Policía Aérea Estatal”, una corporación “que será única en el país”, para lo cual su administración recién adquirió dos nuevos helicópteros que operará la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ).

Estas aeronaves, aseguró el mandatario, “pronto estarán arribando a Zacatecas”, y se sumarán a la flota de los dos helicópteros que se tienen en color negro y con logotipos policiales, utilizados para operaciones de combate a las organizaciones delictivas. Una de las aeronaves es usada y del tipo Black Hawk, fabricada en Estados Unidos para operaciones de guerra, fue adquirida por el propio David Monreal Ávila a principios de 2025. Ambos aparatos están en el hangar de la SSPZ en su sede de la ciudad de Guadalupe.

David Monreal realizó el anuncio al inaugurar las nuevas instalaciones del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), pero no informó el monto de la inversión en la adquisición de los dos nuevos helicópteros. Sobre las características de los dos nuevos aparatos, el gobernador indicó que su gobierno buscará obtener más equipamento.

“Se gestiona un nuevo Black Hawk con mayores capacidades (el actual está equipado con un fusil Barret calibre 50 antiblindaje), dotado de tecnología para detectar personas a kilómetros de distancia mediante calor y luz infrarroja, solicitud que revisa el gobierno de Estados Unidos”.

Sobre la actual “capacidad aérea” de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, Monreal Ávila presumió que “somos el único estado de la República que tiene un Black Hawk artillado”, pues explicó que, aunque Nuevo León, Jalisco y el Estado de México cuentan con helicópteros de esas características, “ninguno tiene autorización para uso artillado, es decir, con capacidad de fuego calibre 50, permiso que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó sólo a Zacatecas”.

La adquisición de los dos nuevos helicópteros por el gobierno de Zacatecas, dijo el morenista, puede hacerse “gracias al buen manejo de las finanzas”.

El gobernador Monreal también habló sobre la creación de la “Policía Aérea Estatal” durante el evento inaugural del C5i, de la Secretaría de Seguridad Pública, construido en la parte superior del Cerro de San Simón, al noroeste de la ciudad de Guadalupe, evento al que asistió, como invitado especial, el embajador de la República de Chile en México, Francisco Javier Chahuán Chahuán.

El ex legislador chileno en el congreso y en el senado, quien pertenece al Partido Renovación Nacional de Chile, de centro derecha, tuvo una intervención como orador en el evento de seguridad pública estatal al destacar «que las herramientas de analítica e inteligencia artificial de este Centro, permiten dar con bandas delictivas y desarticularlas. Con capacidad de seguimiento con orden judicial, búsqueda en fuentes abiertas a partir de un rostro y seguimiento de placas”.

David Monreal Ávila también anunció que, en su sexto año de gobierno, denominado “Año del Progreso”, construirá un “Centro de Adiestramiento y Entrenamiento”, que dijo, también “será único en el país, ya que actualmente sólo el Ejército Mexicano cuenta con uno de esa naturaleza”, en Santa Gertrudis, Chihuahua. (Alfredo Valadez Rodríguez/ La Jornada).