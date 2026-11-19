Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Con la misión de fortalecer la estrategia nacional del ABC de las Emociones, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) implementa una serie de actividades complementarias dirigidas a las y los estudiantes del nivel medio superior, informó Miguel Ángel Valdez García, titular del sector educativo en el estado.

Compartió que autoridades educativas a nivel nacional les solicitaron a las entidades desarrollar acciones complementarias enfocadas en reforzar la atención de la salud mental y el bienestar socioemocional de las juventudes. Por tal motivo, Tamaulipas diseñó Expo Arte, una exposición interactiva donde las personas adolescentes y jóvenes pueden conectarse y reflexionar sobre sus emociones y sentimientos.

“Los jóvenes van a visitar una exposición de 43 pinturas, que todas tienen que ver con el estado emocional, una se llama ansiedad, otra se llama depresión y otra esperanza. Es una actividad donde ellos luego reciben un cuestionario y platican de sus emociones, ya la hicimos en Victoria y ya la hicimos en Matamoros”, precisó.

Reconoció el gran reto que significa alejar a las y los jóvenes de las cosas que les generan emociones negativas, que posteriormente pueden desencadenar en violencia escolar; por eso, la importancia de reforzar esta estrategia y tener una participación activa y corresponsable de las madres y padres de familia.

“Es muy lamentable, pero no bajamos la guardia, lo que nos toca hacer a nosotros y a las familias es preocuparnos, porque esta generación al estar muy enfocados en las redes sociales, en el celular, se aíslan y no expresan sus emociones, y esas emociones normalmente ahora nos rebotan de forma de agresión, por eso tenemos que estar los papás y la escuela muy unidos”, enfatizó.

Valdez García reiteró el compromiso que el Gobierno del Estado, que dirige el gobernador Américo Villarreal Anaya, tiene con las y los estudiantes de generar mejores condiciones para que las escuelas sean espacios de bienestar colectivo donde el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el de una educación de calidad, inclusiva y con visión humanista.