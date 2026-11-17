Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Morena creará una comisión de la verdad respecto del fraude electoral del 2006 a favor del PAN y su candidato. Han transcurrido veinte años y la mayoría no está convencida de que haya triunfado Felipe Calderón Hinojosa. El tema se pone de moda tras las recientes declaraciones de Vicente Fox aceptando abiertamente haber operado el asunto en cuestión. El hecho indigna y avergüenza y es motivo de que el partido oficial decida dar pasos en firme cuando menos para dejar constancia a las nuevas generaciones de lo que sucedió.

Hasta aquí vamos bien, pero cabe la pregunta, ¿habría consecuencias judiciales para el ex presidente, así como para quienes integraron el cuerpo electoral en caso de que se compruebe su participación?. La respuesta está en la Cámara de Diputados a donde la señalada investigación sería remitida y posteriormente enviada a la FGR para los efectos correspondientes. ¿Hasta dónde llegan las facultades del legislativo para ser conducto y llamar a cuentas a los burladores de la voluntad popular?.

Estamos ante un nuevo escándalo que remueve la historia negra del IFE, antecedente del INE, utilizado como sabemos, para legalizar elecciones por lo general opacas que permitieron el empoderamiento de camarillas delincuenciales de cuello blanco. Usted dirá que los actuales árbitros no son confiables-confiables y tiene razón, pero al menos la ciudadanía tiene oportunidad de recordarles a su santa madre sin la amenaza de ir a la cárcel “por faltas a la autoridad y buen gobierno”.

Volvamos a la interrogante: ¿Vicente Fox podría ser enjuiciado?. Si acaso lo fuera tendría que ser acompañado de Calderón en su calidad de presidente espurio, sea falso, ficticio, mentiroso, apócrifo, adulterado, engañoso, falaz y lo que le sigue. Y es que ambos, utilizando la fuerza del poder burlaron la ley conduciendo a la república, entre otras cosas, a una de las épocas más violentas enfrentando sin la debida preparación a una parte del crimen organizado (iba a escribir “enfrentando a lo pendejo” que sería más correcto), y protegiendo a otra bajo el manto gubernamental vía Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de entonces. He aquí otro de los capítulos no aclarados que, por lo mismo, permite a Felipe permanecer en libertad.

Desde luego es loable la actitud de Morena de investigar y denunciar el fraude del 2006 avalado por el IFE dirigido por Luis Carlos Ugalde quien cual vocero de la minoría rapaz, ahora se erige como adalid de la democracia después de servir a los perversos intereses de la derecha que tal vez no fueron gratuitos. Es el mismo sujeto que no desaprovecha oportunidad para criticar y atacar a la 4T “como si tuviera la cola corta y larga la falda”.

Por su parte el columnista sostiene que ex presidentes traidores, saqueadores y corruptos debieran ser llevados al banquillo de los acusados. Ha sido enorme el daño causado a la nación como para dejar que disfruten la riqueza obtenida a costa del sufrimiento mexica. No basta, por ejemplo, que Doña Claudia mencione los excesos de Ernesto Zedillo como el Fobaproa o la venta de los Ferrocarriles. Hay que abordar las consecuencias producidas por la estupidez de su régimen. En este sentido si el que escribe decidiera, a todos los ex mandaría “ajusilar”, sin excusa ni pretexto en las plazas públicas, a la vista de todos, como sucede en algunos países de medio oriente donde por lo menos, les cortan las manos. En este aspecto existe la tarea pendiente para hacer realidad eso de que “el que la hace la paga” y vaya que el PRIAN agotó su menú de maldad en 36 años.

Mientras tanto la diputación federal aprobó el presupuesto del próximo año con algunos reacomodos que poco lo alteran. Llama la atención que los partidos políticos recibirán prerrogativas por el orden de ¡diez mil 842 millones de pesos!, lo que significa que seguiremos manteniendo a todo lujo a la fauna más nociva de que es víctima la república. ¡Puros vagos (as) y aventureros (as) que viven a costa de los contribuyentes!. Y ni modo que sea invento. ¡Jijos (as) de su mal dormir!.

SUCEDE QUE

Destacadísima participación de Doña Claudia en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíficio que como sabéis reúne a los líderes de los países más poderosos en la materia. En este aspecto México ocupa el doceavo lugar, aunque en América Latina solo nos supera Brasil. El asunto es que la Jefa de Jefas ha sido la sensación del evento al grado que se reunió con Xi Jinping, presidente de China, (nación anfitriona), y hablaron de desarrollo y prosperidad compartida. Este miércoles hará lo propio con Trump. Esperemos que el gringo no resulte celoso.

Y hasta la próxima.