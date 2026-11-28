Por Redacción

Ciudad de México.- Ante las condiciones de lluvia y frío que se presentan en distintas entidades del país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llama a la población a no bajar la guardia y fortalecer las medidas de autocuidado tanto en casa como en sus trayectos, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y el patrimonio familiar.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera tormenta invernal ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero; intensas en Oaxaca y Puebla; muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos; y fuertes en la Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, además de ambiente de frío a muy frío en las mesas del Norte, Central y el oriente del país, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas superiores a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar del centro-oriente y Michoacán, así como rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Ante la saturación de humedad en el suelo, es fundamental que quienes habitan cerca de laderas, barrancas o zonas susceptibles a deslizamientos vigilen de forma permanente muros, techos y el terreno alrededor de sus viviendas. En caso de identificar grietas, inclinación de árboles o postes, o flujo de agua lodosa, se debe evacuar de inmediato hacia un lugar seguro y reportarlo a las autoridades locales.

Para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad, resulta clave mantener activo el Plan Familiar de Protección Civil, tener ubicadas las rutas de evacuación y los refugios temporales, así como contar con una mochila de emergencia lista.

De igual manera, se exhorta a estar alerta incluso si no llueve en la propia localidad, ya que las precipitaciones en las zonas altas pueden incrementar de forma súbita el nivel de ríos y arroyos de respuesta rápida. Por ello, se reitera la importancia de no intentar cruzar cauces de agua, vados o calles inundadas a pie o en automóvil. Evitar tirar basura en calles, barrancas y desagües para prevenir obstrucciones en la red hidráulica.

Ante el descenso de temperatura y la caída de aguanieve en zonas altas, se sugiere vestir con el método de capas, cubrir nariz y boca al salir a la intemperie, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas.

Si se utilizan calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, además de asegurar láminas, anuncios u objetos sueltos en azoteas que puedan ser arrojados debido a las rachas de viento.

La CNPC mantiene estrecha comunicación con las 32 unidades de protección civil de las entidades federativas para el monitoreo permanente y la atención oportuna de la población, e invita a la ciudadanía a estar informada a través de las cuentas oficiales de la @CNPC_MX y @conagua_clima, y a tener lista su mochila de emergencia como parte de su Plan Familiar de Protección Civil, informó la instancia en el comunicado 455. (Redacción).