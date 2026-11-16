Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), inhabilitó por un año al ex jefe de Oficina de la cancillería, Martín Borrego Llorente, luego de que se determinó que en 2024, aprovechándose de su puesto solicitó autorización para realizar un evento de carácter oficial en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte (MUNAL), pero en realidad lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal (su boda).

Esta tarde, la dependencia dio a conocer una serie de sanciones contra 82 personas servidoras públicas (entre ellos el ex funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores), un particular y una empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas que suman 175 millones de pesos.

La boda de Borrego Llorente se realizó el 4 de octubre de 2024 y contó con alrededor de 70 invitados, entre ellos la entonces canciller, Alicia Bárcena, hoy titular de la Secretaría de Medio Ambiente, quien al conocer la situación pidió la renuncia del funcionario quien ya la acompañaba en la dependencia ambiental.

De acuerdo a los reportes periodísticos, la celebración de tipo personal se presentó como un acto diplomático por el aniversario 89 de las relaciones entre México y Rumania.

Tras la revelación, Borrego renunció a su cargo como coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al reconocer que su actuación no había sido correcta para un funcionario público ni correspondía a la confianza depositada en él.(Emir Olivares Alonso/La Jornada).