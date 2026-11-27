Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Qué fregones se creen los jefes del partido Somos, de nueva creación: Convocan a designar a sus candidatos por elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, menos a los militantes de Morena, PT y Verde.

Las demás filiaciones sí podrán votar, pero no en urnas sino ¡por aplicación! ¿eso es democracia?.

En fecha reciente la dirigencia del nuevo partido hizo saber a la prensa que no hallan gente para postular candidatos… Ni los hallarán mientras carguen con la sombra del cabecismo pernicioso que gobernó Tamaulipas el anterior sexenio.

La razón es el estigma de sus ligas con los depredadores del presupuesto estatal. El propio ex Gobernador Francisco García se encargó de divulgar, con fecha 3 de agosto de 2024, una imagen en que aparece sonriente con Guadalupe Acosta Naranjo, hoy jefe nacional de Somos, y Javier Lozano, uno de los machuchones panistas.

Cabeza los llamó sus “grandes amigos”. Fueron a visitarlo a Texas porque él no puede cruzar a México por la posibilidad de ser aprehendido.

Por si fuera poco, Acosta fue empleado del gobierno cabecista. En agosto del 2021 lo nombró jefe de la oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en la ciudad de México. Terminó el sexenio en septiembre del 2022.

En opinión de quien esto escribe, el partido morirá el seis de junio de 2027 por falta de votantes. Como muchos, no reunirá el tres por ciento de la votación total emitida. Debut y despedida, como dicen.

Para conseguir el registro, en Tamaulipas levantaron un promedio de siete mil firmas ¿le siguen siendo fieles? ¡muy pocos!.

La otra liga perniciosa es con el alcalde de Río Bravo, Miguel Angel Almaraz Maldonado, el expresidiario inventor de secuestros, el mismo que toma bebidas espirituosas en Palacio Municipal… ¡Y tiene el descaro de divulgarlo en videos!.

La presidenta estatal de Somos, María del Rosario Vargas Sánchez pertenece al grupo político de Almaraz. Fue regidora de su ayuntamiento. No se duda que reciba financiamiento desde aquel municipio.

Hay otros perredistas reciclados (el PRD le hizo el juego sucio al PAN en 2022 para atacar al candidato de Morena, Américo Villarreal Anaya) que integran el equipo Somos, como Francisco Javier Tobías Sigala, secretario de Organización del CDE. Pasó por la dirigencia del Sol Azteca en Tampico.

Benjamín de Lira Zurricanday, con larga trayectoria en PRD, estuvo de representante de Somos ante el Ietam.

Elpidio Tovar de la Cruz, ex diputado local y federal por el PRD, participa en la organización del nuevo partido y es posible que vaya en la boleta como candidato a un escaño local.

Armando Cantú Estrada, fue presidente del PRD en Victoria.

David Israel Compeán González, hoy secretario Del Campo, de Somos, fue presidente del PRD en Matamoros.

El representante de Somos ante el IETAM, Pedro Humberto Quintero Acosta, lo fue antes del Partido de la Revolución Democrática.

Tan batallan para conseguir candidatos que tuvieron que ampliar la convocatoria de registros. Inicialmente cerraban el 20 de noviembre. La ampliaron hasta el 30 de diciembre. Ayuntamientos hasta el 23.

El único precandidato que se sabe se registró es Marte Alejandro Ruiz Nava, antiguo militante de Morena expulsado por misógino.

Si es que consiguen candidatos, tienen planeado hacer precampañas del 4 de enero al once de febrero, según los acuerdos del IETAM, de lo contrario habrá viles “dedazos”.

Lo que sobrarán son candidatos a las diputaciones de representación proporcional, esas que no cuestan.

Siguiendo con partidos, confirman la presencia del jerarca nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, en el informe de la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, el lunes 30 en Nuevo Laredo. Viene a cuerpearla, con la posibilidad de hacerla candidata a la presidencia del pueblo, en lugar de YAC, esa que carga con expedientes judiciales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y la Fiscal General Ernestina Godoy, este viernes, presidirán en Ciudad Victoria la Mesa de Diálogo de la Región Noreste. Las atenderá el Gobernador Américo Villareal.

El ejecutivo participó este 26 de noviembre en Tampico, en la apertura de la 74 asamblea de ASETUR, Primer Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, en que Tamaulipas es anfitrión. AVA recibió a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

El Rector de la UAT, Dámaso Anaya participó en el V Foro de Rectoras y Rectores de México-China, convocado por la ANUIES y la UAM, la embajada China y la Asociación China para el Intercambio Educativo Internacional. El encuentro se desarrolló en el Centro de Innovación y Desarrollo, ciudad de México.

El lunes el Gobernador Américo Villarreal impondrá la medalla Luis García de Arellano al empresario mantense Abelardo Osuna Cobos, en sesión solemne del Congreso del Estado a las 9:00 horas.