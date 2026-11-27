Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas. El profesor Gilberto Ruiz Hernández salió en defensa de la permanencia de Arnulfo Rodríguez Treviño al frente de la Sección 30 del SNTE y sostuvo que las voces que cuestionan el retraso en el relevo sindical buscan «ganar adeptos» mediante protestas que, a su juicio, solamente generan división entre los trabajadores de la educación.

El director de la escuela primaria Matías S. Canales de esta capital argumentó que el proceso para renovar la dirigencia sindical depende de decisiones nacionales relacionadas con una reforma estatutaria impulsada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Explicó que primero deberá celebrarse un Congreso Nacional para modificar los estatutos del sindicato y posteriormente emitirse la convocatoria para la renovación de las dirigencias seccionales.

Aunque reconoció que existen sectores del magisterio inconformes con la permanencia de Arnulfo Rodríguez Treviño, consideró que las críticas obedecen más a intereses políticos que a una preocupación genuina por la vida interna del sindicato; y sin mencionar nombres reiteró que todos los que se han manifestado en contra solo buscan adeptos y llamar la atención.

«Prácticamente es para ganarse adeptos y decir que están protestando».

Ruiz Hernández sostuvo que las decisiones sobre la renovación sindical no corresponden únicamente a Tamaulipas y aseguró que los maestros deben esperar los tiempos definidos por la dirigencia nacional.

«Acá en la Sección 30 sí hay voces que se levantan, que dicen que ya se le venció, que por qué no se cambian y que por qué tenemos que esperar», reconoció.

Pese a ello, insistió en que el proceso debe desarrollarse conforme a las disposiciones nacionales y llamó a evitar confrontaciones internas entre docentes.

El directivo escolar aseguró que las diferencias ya provocaron divisiones en algunas delegaciones sindicales y consideró que el magisterio debería concentrarse en temas relacionados con las necesidades de las escuelas y las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.