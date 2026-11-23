Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) mantiene abierto un mecanismo de vigilancia ciudadana para fortalecer el proceso de selección de las 650 consejerías que integrarán los consejos municipales y distritales durante el proceso electoral de 2027, informó el presidente del organismo, Juan José Ramos Charre.

A través de un buzón ciudadano, la población puede consultar los nombres de los 880 aspirantes que avanzaron a las etapas de valoración curricular y entrevista, además de presentar observaciones o aportar documentación relacionada con la trayectoria e idoneidad de quienes participan en la convocatoria.

Ramos Charre explicó que esta herramienta permite al órgano electoral contar con más elementos al momento de evaluar a los candidatos a ocupar las consejerías, ya que contribuye a profundizar en diversos aspectos durante las entrevistas.

“El buzón nos permite profundizar en la entrevista, pues nos corresponde a nosotros garantizar que las personas que están participando en el proceso de selección cumplan con los requisitos constitucionales y legales”.

Indicó que todas las personas que aspiran a integrar los órganos electorales se encuentran sujetas al escrutinio público, por lo que el instituto está abierto a recibir comentarios debidamente sustentados sobre su desempeño, imparcialidad, capacidades o antecedentes.

Como ejemplo, mencionó el caso de un aspirante de Ciudad Madero que acumuló 14 referencias en el buzón ciudadano, situación que llevó a los entrevistadores a indagar durante la evaluación sobre el origen de dichas observaciones y la relación con quienes las emitieron.

El presidente del Consejo General del IETAM aclaró que la designación de consejerías no depende del número de opiniones favorables o desfavorables que reciba algún participante, ya que el procedimiento no responde a criterios de popularidad, sino al cumplimiento de requisitos legales y a la valoración integral de los perfiles.

Precisó que la información recibida mediante el buzón sirve como apoyo para abordar durante las entrevistas temas específicos relacionados con la capacidad de negociación, conocimientos en materia electoral y dominio de los principios que rigen la función electoral.

Respecto al avance del proceso, informó que para el fin de semana ya habían sido entrevistadas más de 490 de las 880 personas convocadas, registrándose únicamente 38 inasistencias entre quienes fueron llamados a esta fase de selección.

Finalmente, reiteró que el propósito es conformar consejos distritales y municipales integrados por perfiles que garanticen independencia, legalidad y profesionalismo en la organización de los próximos comicios en Tamaulipas.