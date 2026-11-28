Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como resultado del impulso que la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado brinda a la calidad académica, el fortalecimiento del posgrado y la investigación científica y tecnológica, la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió el Reconocimiento a las Mejores Instituciones de Ingeniería del País 2026, en Categoría Oro, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI).

La distinción fue recibida en representación de la comunidad universitaria por el director del plantel, Vicente Paul Saldívar Alonso, durante la ceremonia de clausura de la XXXI Reunión General de Directivos de la ANFEI, celebrada recientemente en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la Ciudad de México.

En esta edición, evaluada por un jurado integrado por expresidentes de la asociación, de entre más de 200 institutos, facultades y escuelas afiliadas en todo México, únicamente 18 instituciones fueron galardonadas en sus distintas categorías, resultando la FIC-UAT una de las cuatro instituciones reconocidas en la Categoría Oro, junto con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán y el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Instituido desde 2019, este galardón distingue las buenas prácticas en los ámbitos académico, administrativo, de investigación científica y tecnológica, acreditación de programas educativos y vinculación nacional e internacional, considerando a las instituciones premiadas como un modelo de referencia para la educación superior en ingeniería.

Durante la ceremonia encabezada por la presidenta de la ANFEI, Karina Cruz Pacheco, se destacó que la formación de ingenieras e ingenieros constituye un pilar para construir un país con soberanía tecnológica, innovación y sostenibilidad, además de impulsar el liderazgo de las mujeres en las áreas científicas y tecnológicas.

Con este reconocimiento nacional que respalda el trabajo de generaciones de docentes, investigadores, personal administrativo, estudiantes y egresados, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la generación de conocimiento y el desarrollo productivo de la entidad.