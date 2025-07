Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Muchas historias se han tejido en torno a viudas o huérfanos que va dejando en Tamaulipas el pastor senatorial Adán Augusto López, luego de malos momentos que vive por el linchamiento mediático a que es sometido por los detractores de la 4T.

Analistas poco enterados dan como hecho que el primer cuatacho de Adán en esta tierra es el “señorito” JR Gómez Leal, su representante en la precampaña corcholatera, su alter ego, su carnalito o hijo putativo.

La verdad es que no. El chiqui’o de Reynosa no fue delegado o coordinador de López. Participó en los eventos y le arrimó chismes pero no infirió en la programación de giras.

El coordinador estatal de AAL fue Williams Madrigal Vera, tabasqueño, su colaborador en el gobierno de allá mismo.

¿Matrimonios? ¿amigos? ¿compadres? Conocidos. Muy lento y tardoncito en asimilar las cosas, pero el cuñado incómodo sabía que no llegarían a buen destino. No se metió más allá.

En un evento en Reynosa, en julio del 2023, Adán denunció que misiles de fuego amigo trataron de boicotearle un evento de proselitismo. En concreto mencionó a un tal Luis Miguel Iglesias, delegado regional de Bienestar federal. Repartió despensas para que no asistieran al mitin.

Días después LMI fue destituido. En la campaña federal de Morena se dijo coordinador en Tamaulipas. En mayo del 2025 renunció a Morena. Hoy en la fría banca y con un pie en el estribo de otros partidos.

De ser su mejor amigo en el Nuevo Santander, López hubiera nombrado a Don Huachicolito como su coordinador. Prefirió traer gente de fuera.

En cuanto a prensa, el manejo estatal se le confirió al profesor Oscar Castillo Zarazúa, ex regidor panista por Río Bravo. Aspiraba, sigue aspirando a la alcaldía del pueblo ¿lo metió JR?.

Ricardo Quintanilla Leal, el millonario sabilero de Jaumave, es quien se dice amigo de Adán. Pensó que con su “ayuda” sería senador por la Costa del Seno Mexicano. Se equivocó.

Augusto nunca ayudó a nadie desde la secretaría de Gobernación. La amistad, como dicen, se refleja en la nómina… O en los contratos.

El tabasqueño no decidió ni en el nombramiento del delegado de Gobernación. Menos estaría en condición de jalar a cuatachos como líder del Senado, o encaramarlos en la nómina de alguna secretaría federal. Se los hubiera llevado.

A los amigos se les apoya, cuerpea políticamente, se les mete el hombro para que agarren camino propio. Nada hizo.

Como coordinadora territorial de AAL -corcholato- metió mano Claudia Alejandra Hernández Sáenz, diputada federal desde el 2021, ex colaboradora de Cabeza de Vaca en Comapa de Reynosa.

En lugar de impulsar gente, el ex secretario de Gobernación necesita que lo ayuden. Nunca estuvo en la ruta de Presidencia, ni estará en 2030.

Una “amiga” del hoy senador, que se movió en la precampaña es Kenia Citlalli Sáenz Rodríguez, entonces funcionaria de Sedesol, que luego se incorporó al ayuntamiento de Reynosa. Gente de JR.

Cierto, en un evento en San Fernando, AA recordó nombres de viejos perredistas como Alejandro Castrejón Brito, Eduardo Yáñez, Tomás Sánchez, Laurencio García y Mario Eloy Ochoa, pero a nadie empujó. A este último no pudo hacerlo candidato a la alcaldía.

No hay viudas porque no hubo matrimonios. Ni a noviazgo llegaron.

El grupo Reynosa que incluye a dos integrantes del Senado, mujer y varoncito, y una diputada federal, no tiene futuro, ni con Augusto ni con algún funcionario de altos vuelos. Son la oposición interna. Andan mal con el jefe político de la comarca.

Cuando lleguen los tiempos de la sucesión, la candidatura del partido en el poder se definirá entre dos. Uno el voto que escogerá lo mejorcito, y el otro que puede vetar o impugnar la decisión.

Adán Augusto no tiene equipo en esta tierra. Posiblemente en Tabasco, su tierra. Acá estamos muy lejos y, si alguien piensa que los problemas suyos mermarán a Morena, hay que recordar que a los militantes les vale gorro lo que pase fuera de su localidad.

El Gobernador Américo Villarreal se fue de gira de trabajo por la frontera. Entregó patrullas en Miguel Alemán y supervisó la construcción de estaciones seguras.

Alemán tiene alcalde prianista, lo que significa que, para Palacio, no importan los colores. El apoyo para seguridad va parejo. En total serán 330 unidades.

Se “estrenó” el nuevo secretario de Seguridad, General Carlos Arturo Pancardo; asistió el General Jesús Adolfo Amparán Hernández, Comisario de la Guardia Nacional en Tamaulipas y el Comandante de la Octava Zona Militar, General Fernando Colchado Gómez.

En lo político, los que cobran en los partidos se fueron de vacaciones. No tienen nada que hacer.

Los del PAN tienen todo tamaleado para el cinco de octubre formalizar el consejo estatal, consejeros nacionales y la gerencia estatal. Todo dice que será ungido Don “Truko” Verástegui. Sigue el cacicazgo.

Por no ser de naturaleza electoral, el TRIFE negó entregarle al PAN Tamaulipas expediente laboral de Selene López Sánchez y Ricardo Barrientos Treviño, primero secretarios de estudio y luego magistrados. Caso cerrado.