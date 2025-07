Por Agencias

Ciudad de México.- En medio de múltiples escándalos, reclamos por el ingreso de perfiles que hasta el año pasado eran oposición, y con destapes adelantados rumbo al 2027, la dirigencia de Morena pidió a los integrantes del partido, incluida la plana mayor morenista, evitar las fracturas. El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, conminó a no generar conflictos y tomar en cuenta que pueden ser aprovechados, por la oposición, para generar crisis, “así sea artificial”.

Al iniciar la sesión del Consejo Nacional realizada este domingo, recalcó que, con un sentido autocrítico, es obligado que en las filas de esta fuerza política se reconozca “que algunas de las tensiones que hoy están en el ambiente político derivan de iniciativas y reacciones de nuestros propios cuadros, y eso lo vivimos en todos los estados, y eso simple y sencillamente no puede ser”.

Exhortó a hacer política interna, dialogar “con madurez” y a colaborar con profesionalismo “para que nuestros comportamientos o diferencias no le impongan costos políticos ni al movimiento ni a nuestra presidenta y ni a su gobierno y para que esa fortaleza no sólo sea moral, sino también organizativa”.

Reunidos en un hotel de Paseo de la Reforma, al encuentro asisten gobernadores del partido guinda, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), diputados y senadores, así como alcaldes y consejeros nacionales.

En el presidium, sentado a un costado, se colocó el coordinador de los senadores, Adán Augusto López Hernández. A dos asientos, pero en la fila de atrás, estuvo el gobernador de Tabasco Javier May. Envuelto en escándalo, la presencia del legislador arrancó aplausos al momento en que fue presentado. De manera tímida, algunos de los asistentes corearon: “No estás solo”.

Al inaugurar los trabajos, Alfonso Durazo expuso que hay “voces malintencionadas que apuestan también a la fractura de nuestro movimiento. Están tratando de aprovechar cualquier rendija que abra una diferencia interna, para convertirla en una crisis. A la hora de generar un conflicto, piensen siempre en las consecuencias y en todos aquellos que malsanamente van a aprovechar esa oportunidad para generarnos una crisis, así sea artificial. Esas mismas voces mediante su capacidad mediática nos fabrican infundios que al correr libremente por la redes se vuelven señalamientos socialmente irrefutables”.

Ante la aseveración de la oposición, que se está instalando un régimen autoritario en el país, el también gobernador de Sonora dijo no hay “nada más lejos de la verdad” y afirmó que en la actualidad se vive la etapa de mayor libertad. Agregó que las voces que expresan lo contrario, “deben saber que no podrán dividirnos, que aquí estamos firmes, pero sobre todo unidos ante cualquier diferencia. Debemos recordar que el adversario no está entre nosotros. Podemos pensar distinto pero no luchamos por cosas distintas; podemos tener diferentes o iguales aspiraciones personales, pero no luchamos por diferentes causas sociales”.

Además, desmenuzó los proyectos que se pondrán a votación hoy en la sesión del Consejo. Entre ellos se encuentra la ruta para concretar la creación de todos los comités seccionales en el país, para que “el movimiento de se mantenga vivo y organizado, en cada barrio, en cada colonia y en cada comunidad del país”.

También, se pondrá a discusión la creación de una comisión para evaluar quiénes entran y quiénes no, al partido. Aclaró que no se trata de una instancia con espíritu excluyente; su función será cuidar la identidad del movimiento, garantizar que quien se acerque lo haga por convicción y no por cálculos, así como asegurar que cada incorporación sume al proyecto, y no lo contamine.

Durazo pidió no sólo ser incluyentes con los de afuera, sino sobre todo con los de adentro. “Hay que darle oportunidad a todos nuestros cuadros, en justa proporción de sus méritos, que la exclusión no convierta a uno de los nuestros en adversario interno”. Subrayó, sin embargo, que “aquí no puede haber lugar para quienes están dispuestos a poner en riesgo la unidad del movimiento con tal de obtener un cargo, eso no puede ser la continuidad de nuestro movimiento. Se requiere unidad, compromiso y una base militante que no se doble ni divida frente a la adversidad, mucho menos frente a aspiraciones personales”.

Por eso, consideró, este momento obliga a reafirmar la lealtad, no a personas, coyunturas o conveniencias, sino a los principios y a las causas que nos dieron origen”.

Luego de constantes destapes rumbo a las elecciones de 2027, indicó que “todas y todos debemos respetar las reglas del movimiento nadie está por encima del proyecto, nadie, nadie tiene derecho a adelantarse ni a imponer su voluntad, ni a chantajear con la ruptura, si no se le concede aquello a lo que aspire”.

El escenario internacional, destacó Durazo, exige claridad de rumbo, unidad interna y una gran madurez política a los cuadros del movimiento. (Georgina Saldierna y Néstor Jiménez/La Jornada).