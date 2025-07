Por Agencias

Ciudad de México.- Un tribunal federal rechazó conceder un amparo al juez suspendido Gregorio Salazar Hernández, en el que pidió ordenar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que le devolviera la protección de escolta y vehículo blindado, pues manifestó temer por su vida.

Salazar Hernández fue suspendido de sus funciones en abril pasado por el CJF, ante una queja presentada en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la orden que dictó para cambiar la medida cautelar de José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, presunto líder del Cártel del Golfo, y permitir que continuara su proceso de extradición en libertad. A la par, la dependencia a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero también inició una carpeta de investigación contra el juzgador.

En el amparo, Gregorio Salazar defendió necesitar la protección de medidas al temer represalias por los casos relevantes que resolvió en los últimos años. Entre sus últimos cargos fue ser juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Sin embargo, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal consideró “infundado” el recurso de Salazar Hernández, al tratarse de un asunto de carácter administrativo y no penal. Además, los magistrados señalaron que la solicitud carecía de precisión, pues el juez hablaba de posibles riesgos futuros sin elementos concretos.

Durante la sesión, el magistrado ponente Óscar Espinosa Durán compartió su experiencia en juzgados del Estado de México, donde por años contó con camionetas blindadas y escoltas. Explicó que, tras un periodo sin protección, recientemente le fue asignada nuevamente una camioneta blindada, pero ésta le fue retirada justo un día antes de que se presentara el recurso de queja del juez suspendido.

“Afortunada o desafortunadamente para el recurrente, también estuve un poco más de 10 años en el Segundo Circuito en Toluca, ocho años en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y dos años en el Quinto Tribunal Unitario de Segundo Circuito. Y casi ocho o nueve años tuve camionetas blindadas y escoltas al final. Luego me quitaron los escoltas y tuve camioneta blindada y aquí en la Ciudad de México hace dos semanas me asignaron una camioneta blindada, que me la quitaron un día antes de este recurso”, relató.

Sobre el juez promovente del recurso, Espinosa Durán recordó que fue suspendido por el CJF desde el 30 de abril, y “afortunadamente no ha pasado nada. Dios quiera que tampoco suceda nada con el señor juez que fue suspendido y que interpuso este recurso de queja”.

En apoyo a la ponencia, la secretaria en funciones de magistrada, María Elena Jiménez, coincidió en declarar infundado el recurso. A su juicio, no existe una conexión directa y comprobable entre el retiro de la protección y un riesgo específico para la vida o integridad del quejoso. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).