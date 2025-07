Por Agencias

Madrid, España.- Ante la violencia desatada y promovida por grupos de ultraderecha, que lanzan sin cesar mensajes de odio contra lo que ellos denominan como la “invasión de los moros”, la policía municipal de Torre Pacheco, la localidad murciana donde se registraron las agresiones y los enfrentamientos, decidió lanzar una recomendación general a los ciudadanos extranjeros, “que no salgan a la calle” estos días hasta que se estabilice la situación.

La tensión es máxima, sobre todo porque decenas de militantes de la extrema derecha más violenta y procedente de otros puntos del país se encuentran en la región a la espera de volver a su campaña de “cacería al moro”, que siguen azuzando entre los vecinos del pueblo y a través de las redes sociales.

En las redes sociales, que es donde se difunde con total impunidad el discurso xenófobo de los grupos ultraderechistas, se siguen propagando como la pólvora mensajes que llaman a la “caza” al musulmán y al extranjero, a expulsarlos del país, tal y como propone también el partido de extrema derecha Vox, que es además la tercera fuerza política del país, sólo detrás del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El origen del estallido de violencia fue la supuesta agresión a dos ancianos por parte de un grupo de jóvenes marroquíes, lo que sirvió para azuzar el odio entre los vecinos y la llegada masiva y coordinada de los grupos ultraderechistas, incluidos sus líderes de opinión en los medios de comunicación, que también alimentan el enfrentamiento a través de sus canales en las redes sociales, sobre todo en Youtube, Tik Tok y Telegram.

En algunas de las cuentas más populares de los grupos ultras españoles se lanzaron mensajes de este tipo: “¿Podrían ser los sucesos de Torre Pacheco la chispa que encienda una revuelta a nivel nacional? Rezo porque así sea”, “A veces la historia se repite. Hace 1314 años inició algo que debería repetirse hoy (la llamada Reconquista, que fue la expulsión de los musulmanes del país).

Y hace 533 sucedió otra cosa que también debería volver a pasar”, en alusión al año 1492, que fue cuando se expulsó a los judíos del país y se culminó la Reconquista con la toma de Granada; o “Jamás debieron estar entre nosotros, entre nuestras familias, entre nuestros vecinos. Pero algún político decidió importar a estos marroquíes a Torre Pacheco. Así que salgamos a defender a nuestra gente y a expulsarlos”.

De ahí que un agente de la policía municipal explicó que “aunque no somos quién para decirle a nadie qué ha de hacer, estamos pidiendo a la los extranjeros que residen aquí que se queden en casa, que no se expongan. Cada cual, luego hará lo que quiera. Pero ahora mismo es lo mejor, al menos hasta que se estabilice la situación”.

Un vecino de Torre Pacheco de origen musulmán, Yassin, de 23 años, explicó en una entrevista radiofónica que “nada de esto tiene sentido. Está viniendo gente de fuera para calentar el ambiente. Ayer por la tarde, a eso de las seis, ya había caras extrañas en el pueblo dando paseos e insultando. A nuestros vecinos los conocemos, pero ellos no eran.

La violencia viene de fuera. No se puede consentir. Necesitamos sentirnos seguros, nada más, y que se detenga a quienes pegaron a ese anciano. Cuando se marchen los racistas, el pueblo volverá a vivir con concordia y tranquilidad, no me cabe duda. Aquí, el 99 por ciento de extranjeros sólo quiere ganarse la vida de una forma digna y decente”.

Ante el miedo a que la escalada de violencia aumente, la Guardia Civil y la Policía Nacional fortalecieron el dispositivo de seguridad, con la movilización de 75 agentes más, con lo que ya son cerca de 100 los responsables de garantizar la seguridad y evitar el enfrentamiento en el pueblo. La delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, informó además que “habrá más detenidos en las próximas horas. Se está identificando a muchas de las personas que han incitado a esta alteración del orden público y a estos delitos de odio”.

Hasta la fecha sólo hay cinco detenidos, la mayoría por el lanzamiento de objetos. Y apuntó que “esto viene provocado por organizaciones antisistema que han hecho que vengan personas de fuera de Torre Pacheco para generar violencia. Anunciaban en redes sociales una cacería”.

El presidente de la Región de Murcia, el conservador Fernando López Miras, también lanzó un mensaje de conciliación para recuperar “la normalidad”, al señalar que “Torre Pacheco debe recuperar la normalidad. Conozco a sus vecinos, es un pueblo tranquilo que siempre ha trabajado por la convivencia y nada de lo que está pasando les representa. La agresión al vecino de Torre Pacheco no quedará impune, pero nada justifica la violencia. Orden y ley para todos”. (Armando G. Tejeda/La Jornada).