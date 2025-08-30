Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante los recientes robos registrados en escuelas de la entidad, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) anunció que se trabaja en un proyecto de conexión de cámaras de vigilancia en planteles educativos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y facilitar la identificación de responsables.

El secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, informó que esta iniciativa será presentada por la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, instancias encabezadas por el general Pancardo y Willy Zúñiga.

“Lo que facilitó que se pudiera encontrar a los responsables de esos hurtos fue que había grabaciones en las escuelas. Por eso es clave conectar las cámaras”, explicó Valdez García.

A unos días del inicio del ciclo escolar y en lo que va de esta última semana de agosto, se han reportado tres robos en escuelas de Ciudad Victoria y uno en Matamoros, según datos compartidos por la SET.

El secretario confirmó que el cableado de cobre sigue siendo el principal objetivo de los delincuentes, aunque también se han sustraído computadoras y aparatos electrónicos cuando están disponibles.

“Les gusta mucho sacar el cobre de todos lados. Si hay electrónicos, también se los llevan”, señaló.

La SET trabaja en coordinación con autoridades de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en los planteles, especialmente en aquellos que han sido vulnerados en semanas recientes.

El proyecto de cámaras busca ser una herramienta preventiva y reactiva, en un contexto donde la infraestructura escolar sigue siendo blanco de actos delictivos.