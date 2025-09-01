Por Agencias

Ciudad de México.- Los senadores del PRI anunciaron que no asistirán a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues señalaron que no convalidarán un proceso que “en lugar de promover la independencia judicial, impone criterios que afectan el equilibrio de poderes y debilitan la vida democrática de México”.

En acuerdo con la dirigencia nacional de su partido encabezada por Alejandro Moreno, los legisladores del tricolor dijeron que esto responde a una postura de congruencia política.

Insistieron en un comunicado de prensa, en que la reforma judicial impulsada por Morena se convirtió en un mecanismo de control político.

“Se adueñaron del Poder Judicial y lo sometieron a intereses de partido, anulando los contrapesos que garantizan la libertad y los derechos de los mexicanos a base de acordeones que niegan ahora y desconocen”, agregaron los senadores encabezados por su coordinador Manuel Añorve.

Ratificaron que “no avalarán un modelo que concentra decisiones en un solo poder y que reduce el ejercicio pleno de la justicia, mientras deja indefensos a todos lo que se oponen al régimen”.

Los priístas ratificaron su compromiso “de cuidar y proteger las instituciones del Estado mexicano” y que dan garantías a la República. “No vamos a normalizar el secuestro y destrucción de las normas y leyes que son base fundamental para la democracia”, subrayaron en el comunicado.