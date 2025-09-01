Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo vinculación a proceso en contra de Ezequiel “C”, por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en días pasados al realizar labores de vigilancia en el Fraccionamiento Villa Española, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a una persona que iba a bordo de un vehículo, y al proceder con su revisión le aseguraron un arma de fuego, un cargador y cinco cartuchos útiles.

Desde su detención, Ezequiel “C” fue identificado como hijo de Ezequiel Cárdenas alias “Tony Tormenta”.

De acuerdo el comunicado número 580 de la FGR, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que a su vez lo remitió ante el Juez especializado, quien calificó de legal la detención y dictó el auto de vinculación a proceso por el delito referido.

Como medida cautelar, Ezequiel “C”, estará en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano” con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Asimismo, se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.