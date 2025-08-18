Por Agencias

Naucalpan, Estado de México- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la Universidad Rosario Castellanos, fundada por ella cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y que ahora planea expandir a los 32 estados, cuenta con más de 70 mil estudiantes inscritos.

La mandataria federal visitó la nueva sede en Naucalpan, Estado de México, y compartió en redes sociales un video en el que destacó que “la educación es un derecho”.

Cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México creamos la Universidad Rosario Castellanos. Ahora la estamos llevando a nivel nacional como Universidad Nacional Rosario Castellanos.

“Hace unos meses inauguramos la sede de Comitán, Chiapas. Este año van a ser cinco y, con los estudiantes que ya se inscribieron a distancia, ya hay 20 mil nuevos inscritos, que se suman a los 57 mil que ya había de la Ciudad de México. Y vamos a seguir creciendo, por lo menos en cada estado de la República”

Añadió que “nuestro anhelo es que todos los jóvenes que deseen estudiar la universidad puedan hacerlo. Por eso, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, junto con la Universidad Benito Juárez y todas las universidades públicas hacen que todos los jóvenes que quieran estudiar tengan el derecho de hacerlo”. (La Jornada y Agencias).