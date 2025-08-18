Por Agencias

Querétaro, Querétaro.- En un mensaje dirigido a la ciudadanía la noche de este domingo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció un decreto que prohíbe la interpretación y reproducción de narcocorridos y cualquier otro tipo de música que haga apología del delito, glorifique la violencia o promueva la cultura del crimen, en eventos y espacios públicos del estado.

«En Querétaro prevenimos y alertamos, defendemos la paz y el bien común», afirmó el mandatario a través de un video difundido en redes sociales, donde enfatizó que la medida busca proteger a las nuevas generaciones de mensajes que, dijo, «seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que viene del crimen».

El decreto aplicará en plazas públicas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier lugar de acceso público. Kuri subrayó que la medida también exhorta a los 18 municipios del estado a adecuar sus reglamentos para extender esta restricción a establecimientos privados, como bares y centros de entretenimiento.

“Querétaro no es una isla y no está exento de los problemas que afectan al país, pero no estaremos de brazos cruzados”, aseguró. Recalcó que el estado apuesta por la decencia, la vida y los valores, y advirtió que “no se permitirá sembrar la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente”.

Aunque reconoció el valor de la música como expresión cultural, Kuri citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sostener que existen límites cuando una expresión artística normaliza la violencia o incita al delito.

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, sino de proteger valores”, insistió.

El gobernador concluyó su mensaje con un llamado a la corresponsabilidad ciudadana: “La libertad no existe sin responsabilidad. En Querétaro no vamos a permitir que se fomente la violencia ni que se celebre a los criminales. Esta decisión es por el presente, pero sobre todo, por el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”. (Ricardo Montoya. (La Jornada).